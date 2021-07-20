ФОТО ⟩ Плохо переносит жару: артистка Любовь Толкалина заявилась на пляж в шубе

Звезда сопроводила текст снимком с пляжа, на котором она предстала в шубе, надетой поверх купальника. Примечательно, что в посте актриса написала о влиянии погодных условиях на ее организм. «Я очень плохо переношу жару», — выразилась знаменитая женщина.

Данное признание было далеко не самым удивительным в публикации звезды, хотя и весьма странным с учетом размещенного кадра. Так, Любовь Толкалина отметила, что ей нельзя помогать людям безвозмездно, так как от ее помощи становится только хуже. Помимо этого, знаменитость сообщила, что многократно видела привидения и встречалась с домовым.

Эти и другие факты об актрисе вызвали интерес россиян. Слова Любови Толкалиной легко нашли свою аудиторию. «Любовь, я тоже видела духов и домового, он в виде кошки много лет спал у меня в ногах», «Как меня поразили пункты о жаре, мигрени и привидениях», «Хотела бы иметь такую подругу, как Вы, Люба», — отреагировали комментаторы.



