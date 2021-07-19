Бритни Спирс требует освободить ее от отцовской опеки
Певица отказывается выходить на сцену, пишет Kp.ru.
Певица отказывается выходить на сцену, пишет Kp.ru.
Спустя 13 лет молчания американская певица Бритни Спирс рассказала поклонникам, как жила все эти годы.
Жизнь популярной в начале 2000-х годов поп-дивы сегодня, оказывается, похожа на ад. С 2013 года она находится под отцовской опекой.
В 2007 году он буквально вытащил дочь с того света, когда у нее случилась передозировка наркотиками. После нервного срыва в 2008 году у девушки начались проблемы психологического характера: ее кидало из крайности в крайность – она обрила голову, кидалась на папарацци и вела себя неподобающе.
Отцу Бритни в тот момент ничего не оставалось, как оформить опекунство над дочерью. Он начал контролировать все: ее финансы, телефонные звонки, встречи, личную жизнь, следил за ее перемещениями.
Поклонники, наблюдая в соцсетях и СМИ за жизнью Бритни, догадывались о чрезмерном влиянии папочки, но у них не было доказательств. В комментариях к ее постам они даже просили Спирс моргнуть три раза или надеть желтый топ, чтобы подтвердить их опасения.
Бритни так и делала, и именно фанаты забили тревогу первыми. «Свободу Бритни! Свободу Бритни! Освободите Бритни! Сейчас!» – скандировали они в социальных сетях.
И недавно Спирс набралась смелости и призналась в том, что живет под отцовским гнетом, подав исковое заявление в суд.
«Я хочу прекратить опекунство. Отец заставлял меня выступать даже в те дни, когда я была серьезно больна, – настаивает Бритни. – Он полностью контролирует мою жизнь».
Певице многое запрещено делать самостоятельно, любое решение она должна согласовывать с родителем. За любое неповиновение ее тут же отправляют в психиатрическую клинику, где пичкают медикаментами.
Терпение Бритни на исходе, потому что сейчас она хочет только одного – иметь собственную семью и детей.
«Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела, - признается Бритни. – Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были дети».
Печальная история Бритни Спирс расстроила не только звезд шоу-бизнеса, но и обычных людей, которые считают, что девушке нужно дать свободу.
«После всего услышанного мы все должны поддержать Бритни, – считает ее экс-бойфренд, актер и певец Джастин Тимберлейк. – Надеюсь, что суд и ее семья позволят ей жить так, как она хочет».
«Молчание, игнорирование, издевательства или отказ в поддержке со стороны «близких» людей – это самая разрушительная и унизительная вещь, которую только можно себе представить», – поддержала Бритни Спирс коллега и подруга, певица Кристина Агилера.
Следствие по этому делу продолжается, суду и команде адвокатов Бритни предстоит собрать и изучить все доказательства того, что Бритни Спирс является жертвой отца-тирана.