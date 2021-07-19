Бритни Спирс требует освободить ее от отцовской опеки

Спустя 13 лет молчания американская певица Бритни Спирс рассказала поклонникам, как жила все эти годы.

Жизнь популярной в начале 2000-х годов поп-дивы сегодня, оказывается, похожа на ад. С 2013 года она находится под отцовской опекой.

В 2007 году он буквально вытащил дочь с того света, когда у нее случилась передозировка наркотиками. После нервного срыва в 2008 году у девушки начались проблемы психологического характера: ее кидало из крайности в крайность – она обрила голову, кидалась на папарацци и вела себя неподобающе.

Отцу Бритни в тот момент ничего не оставалось, как оформить опекунство над дочерью. Он начал контролировать все: ее финансы, телефонные звонки, встречи, личную жизнь, следил за ее перемещениями.

Поклонники, наблюдая в соцсетях и СМИ за жизнью Бритни, догадывались о чрезмерном влиянии папочки, но у них не было доказательств. В комментариях к ее постам они даже просили Спирс моргнуть три раза или надеть желтый топ, чтобы подтвердить их опасения.

Бритни так и делала, и именно фанаты забили тревогу первыми. «Свободу Бритни! Свободу Бритни! Освободите Бритни! Сейчас!» – скандировали они в социальных сетях.

И недавно Спирс набралась смелости и призналась в том, что живет под отцовским гнетом, подав исковое заявление в суд.

«Я хочу прекратить опекунство. Отец заставлял меня выступать даже в те дни, когда я была серьезно больна, – настаивает Бритни. – Он полностью контролирует мою жизнь».

Певице многое запрещено делать самостоятельно, любое решение она должна согласовывать с родителем. За любое неповиновение ее тут же отправляют в психиатрическую клинику, где пичкают медикаментами.

Терпение Бритни на исходе, потому что сейчас она хочет только одного – иметь собственную семью и детей.

«Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела, - признается Бритни. – Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были дети».

Печальная история Бритни Спирс расстроила не только звезд шоу-бизнеса, но и обычных людей, которые считают, что девушке нужно дать свободу.

«После всего услышанного мы все должны поддержать Бритни, – считает ее экс-бойфренд, актер и певец Джастин Тимберлейк. – Надеюсь, что суд и ее семья позволят ей жить так, как она хочет».

«Молчание, игнорирование, издевательства или отказ в поддержке со стороны «близких» людей – это самая разрушительная и унизительная вещь, которую только можно себе представить», – поддержала Бритни Спирс коллега и подруга, певица Кристина Агилера.

Следствие по этому делу продолжается, суду и команде адвокатов Бритни предстоит собрать и изучить все доказательства того, что Бритни Спирс является жертвой отца-тирана.



