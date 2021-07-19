СЛУШАЙ ⟩ Сергей Крутихин вогнал группу ЛОТОS в депрессию!

Александра рассказывает: «Сергей написал мне на Facebook и предложил исполнить этот трек. Я послушала, и первое, что меня зацепило - это аранжировка. Она настолько захватила меня с самых первых звуков, что всю песню я прослушала как загипнотизированная! Сама песня мне тоже показалась очень неплохой и вполне хитовой. В ней есть настроение и атмосфера, а, на мой взгляд, - это самое главное! Она совсем не про мою жизнь и рознится с тем, что я сама обычно пишу для своего проекта, но на то я и артист, чтобы прочувствовать на себе разные образы и роли... К тому же, что-то свежее, не совсем привычное в репертуаре проекта никогда не помешает. В общем, я с радостью приняла предложение Сергея, и вот, наша совместная работа доступна для прослушивания в интернете».