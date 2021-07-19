СЛУШАЙ ⟩ Сергей Крутихин вогнал группу ЛОТОS в депрессию!

Александра рассказывает: «Сергей написал мне на Facebook и предложил исполнить этот трек. Я послушала, и первое, что меня зацепило - это аранжировка. Она настолько захватила меня с самых первых звуков, что всю песню я прослушала как загипнотизированная! Сама песня мне тоже показалась очень неплохой и вполне хитовой. В ней есть настроение и атмосфера, а, на мой взгляд, - это самое главное! Она совсем не про мою жизнь и рознится с тем, что я сама обычно пишу для своего проекта, но на то я и артист, чтобы прочувствовать на себе разные образы и роли... К тому же, что-то свежее, не совсем привычное в репертуаре проекта никогда не помешает. В общем, я с радостью приняла предложение Сергея, и вот, наша совместная работа доступна для прослушивания в интернете».
Сергей Крутихин также поделился впечатлениями от работы с Александрой: «Сотрудничать с профессионалом - это всегда приятно... Работать с профессионалом-другом - это неподдельное наслаждение. Когда я писал песню, представил Сашин голос... и мне очень приятно, что мы сошлись вкусами и ей подошла эта песня. Спасибо группе ЛОТОS за исполнение, за эмоции, всем любви».
Напомним, что Александра Вилюмовская - солистка, продюсер и автор песен популярной эстонской группы ЛОТОS, с 2013 года проживает в Санкт-Петербурге. В прошлом году во время разгара коронавируса она оказалась в заточении в родной Эстонии и не могла с маленькой дочерью вернуться домой к мужу на протяжении почти пяти месяцев. За это время, находясь в Таллинне, она записала две новых песни на злобу дня - «На карантине» и «Границы» и сняла клипы на них, которые нашли большой отклик у людей.
В декабре 2020 года Александра представила страны Балтии на всемирно известном конкурсе красоты «Миссис Вселенная», и по его итогу вошла в ТОП-20 лучших замужних женщин мира. В ближайшее время Александра планирует приехать в Эстонию примерно на месяц, чтобы навестить свою маму. Возможно, заодно у певицы так же получится дать несколько выступлений на родине.
Запись и сведение песни произвел музыкант, с которым Александра сотрудничает уже долгие годы - композитор и аранжировщик из Петербурга - Виктор Атлас.
Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!