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ФОТО ⟩ Спи спокойно, родная страна: сын Марии Юферевой-Скуратовски идет защищать родину

Мария Юферева-Скуратовски. ФОТО: Mihkel Maripuu

Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски в социальных сетях поделилась новостью: ее сын Кирилл уходит служить в батальон связи в кибер-подразделение.

«Ну вот, после поступления в магистратуру на e-tervis в Taltech можно отдать долг родине. Спи спокойно, родная страна, кибер-безопасносность в надежных руках» - написала Мария.

Сначала новобранцев повезут в Эмари, где будет проходить двухмесячная базовая подготовка. Затем призывников распределят по воинским частям на основе тестирования.


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