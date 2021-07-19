ФОТО ⟩ Спи спокойно, родная страна: сын Марии Юферевой-Скуратовски идет защищать родину
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски в социальных сетях поделилась новостью: ее сын Кирилл уходит служить в батальон связи в кибер-подразделение.
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски в социальных сетях поделилась новостью: ее сын Кирилл уходит служить в батальон связи в кибер-подразделение.
«Ну вот, после поступления в магистратуру на e-tervis в Taltech можно отдать долг родине. Спи спокойно, родная страна, кибер-безопасносность в надежных руках» - написала Мария.
Сначала новобранцев повезут в Эмари, где будет проходить двухмесячная базовая подготовка. Затем призывников распределят по воинским частям на основе тестирования.