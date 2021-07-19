ФОТО ⟩ Гуляющую по Кубе топлес Макееву заподозрили в беременности

Поклонники заподозрили актрису Анастасию Макееву в беременности. Слухи разошлись после опубликованного в Instagram ее мужем Романом Мальковым нового фото, пишет Пятый канал.

На снимке звезда сериалов и мюзиклов гуляет топлес по пляжу на Кубе и едва прикрывает грудь руками в то время, как ветер срывает с нее головной убор. Под фото супруг оставил полный нежности комментарий.

«В жизни не встречал терпимее, умнее и добрее человека, чем ты! Все наши беседы, заставляют задуматься меня, вроде далеко не глупого человека — а правильно ли вообще я жил? И я понимаю, что ты права… Никто не знает, насколько долог наш путь… Никто не знает, что будет завтра…», — обратился к любимой Мальков.

«Я люблю тебя и буду прощать всегда, и дай бог нам с тобой сил и терпения по отношению друг к другу. Мы будем вечны, несмотря на злобу людей», — ответила актриса.

Фолловеров Романа заинтересовало, не ждет ли пара ребенка. Некоторые пользователи обратили внимание на округлившийся живот Макеевой. Также они пожелали не так давно расписавшейся паре семейного счастья.



