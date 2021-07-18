Kак долго еще продлится теплая погода и какой будет осень?

Что же обещают мировые сайты погоды на август и начало осени?

Американский accuweather.com пишет, что в Эстонии до середины августа сохранится жаркая погода, лишь несколько дней будет +23.

Самой жаркой должна стать эта пятница - ожидается снова до +29, и такая погода прекрасная сохранится до конца месяца.

Accuweather.com прогнозирует и теплый август - до 14.08 меньше +25 столбик термометра не опустится. Вторая половина августа побалует нас комфортной температурой - до 20 тепла и, что важно, без дождей.

В сентябре ожидается 17–21 тепла в первой половине, 15–17 во второй. Конечно, начнутся дожди.

Солнечным и теплым видят американские синоптики и наш октябрь. Дневная температура удержится на +15, ночная на +8. Средняя октябрьская температура должна быть +10 (до +5 по ночам). Заморозков не ожидается.

Про ноябрь и декабрь синоптики пока ничего не знают.

Похожий прогноз мы видим и на сайте freemeteo.ee. Погода с грозами, дождями, ветрами, но с 30-градусной жарой сохранится до конца июля.

В августе, если верить этому сайту, нас ждут дни, наполненные громами и молниями, и их будет 14, что составляет половину. Температура ожидается 15–22 градусов тепла..

Сентябрьская погода будет похожа на августовскую: половину месяца идут дожди, половину светит солнце. Средняя дневная температуа составит +18, ночная +12. По данным сайта, дожди зарядят в октбяре, и солнечных дней ожидается всего лишь 7. Средняя дневная температура будет +10, в некоторые дни даже +13, ночами +4-+6.

Gismeteo.ru обещает нам тепло и грозы в конце июля, а также +28 до начала августа. Последний месяц лета также будет полон дождями и грозами, теплая погода сохранится - до +23.

Портал обещают нам и теплый сентябрь. Дневная температура ожидается не менее августовской: в начале месяца до +20, в конце до +13.

Тепло сохранится и в октябре - до +15. Среднемесячная температура составит 9–10 градусов тепла, ожидается около десяти дождливых дней.

Так что радуемся, лето продолжается! Если сегодняшний день принес небольшое похолодание (до +21) и прохладный ветерок, это не значит, что тепло больше к нам не вернется. Вернется, и у нас еще будет возможность позагорать и искупаться в нашем море.



