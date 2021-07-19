Пойду дальше плакать: видео с китаянкой, изучающей русский язык, набрало 10 млн просмотров
Девушка записала на видео свое негодование при изучении русского языка, пишет Topnews.
Девушка записала на видео свое негодование при изучении русского языка, пишет Topnews.
На видео китаянка жалуется подписчикам на непонимание некоторых законов русского языка. В частности, она никак не может понять, почему ложка и вилка «лежат» на столе, а стакан «стоит». Аналогично и с животными, которые «стоят», а птицы почему-то «сидят». «Ну, у нее ноги! Не бывает других позиций! Птицы… Они стоят ножками на ветке! Они не сидят на попе! Всем спасибо. Я пошла дальше плакать», – заявила Янг Гэ.