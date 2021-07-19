КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ Явно Филипп пробегал: фанаты удивились сходству сына Стоцкой с Киркоровым

17 июля сыну певицы Анастасии Стоцкой Александру исполнилось 10 лет, о чем она поспешила известить своих подписчиков, опубликовав фото повзрослевшего мальчика. Что является большое редкостью, так как певица предпочитает не делиться семейными кадрами с общественностью. А если и показывает своих сына и дочь, то с довольно с большого расстояния, так, что разглядеть какие-либо черты не представляется возможным.

Однако на сей раз портретный снимок, где 10-летний Александр с распахнутыми глазами улыбается на камеру, поразил поклонников артистки. «Моя любовь», – написала артистка.

И если большинство просто поздравили молодую мать и мальчика со знаменательным событием, то некоторые решили добавить ложку дегтя в бочку меда. Причиной тому является невероятное сходство мальчика с Филиппом Киркоровым, с которым, как признавалась в 2019 года Стоцкая, у них были отношения. Артистка сама поражается, как такое сходство вообще возможно, поскольку дети были рождены в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном.

Отметим, несмотря на развод, пара до сих пор сохраняет дружеские отношения ради детей. «С днём рождения Филиппа, ой, Сашу», «Словно на копире размножили», «Глаза Киркоровские, один в один», «Да тут явно Филипп пробегал», – пишут комментаторы.



