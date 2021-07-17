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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Морской праздник Sail Tallinn с неумолимой силой подходит к концу

Ванасадам, Ноблесснер и Леннусадам вчера были полны тысячами людей, пришедших на грандиозную программу Sail Tallinn. Последний день Sail Tallinn открыли Отт Лепланд, Биргит Саррап и другие!

Грете Пайя, The Swingers, Frankie Animal и Уку Сувисте были сегодня на сцене и разогревали публику. Всего за три дня выступят более 70 коллективов, для всех пришедших открыты летние кафе, торговые площади и всевозможные развлечения.

Кроме того, в город зашли 21 яхт, некоторые из которых имеют длину до 70 метров. В рамках Sail Tallinn пройдет международная парусная регата. Все корабли, участвующие в регате, будут открыты для свободного посещения и исследования в Леннусадам и порту Ноблесснер во время таллиннского морского фестиваля Sail Tallinn.

Несмотря на то, что мероприятие рассчитано на 5000 посетителей, Департамент здоровья, просит принять во внимание, что улицы многолюдны и это может быть небезопасно. Смотрите галерею!

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