ГАЛЕРЕЯ ⟩ Морской праздник Sail Tallinn подходит к концу

Грете Пайя, The Swingers, Frankie Animal и Уку Сувисте были сегодня на сцене и разогревали публику. Всего за три дня выступило более 70 коллективов, для всех пришедших открылись летние кафе, торговые площади и всевозможные развлечения.

Кроме того, в город зашли 21 яхт, некоторые из которых имеют длину до 70 метров. В рамках Sail Tallinn проходила международная парусная регата. Все корабли, участвовавшие в регате, открыты для свободного посещения и исследования в Леннусадам и порту Ноблесснер во время таллиннского морского фестиваля Sail Tallinn.