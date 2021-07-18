ВИДЕО ⟩ «Я сейчас расплачусь»: бойфренд подарил Рите Дакоте целую машину цветов

«Я сейчас расплачусь… Самая честная моя реакция, когда я увидела, какой сюрприз приготовил мне Федя в Сочи. Чтобы вы понимали, у Феди был пунктик — он никогда не дарил девушкам цветы (спросите его сами, почему, там своя философия). Но я сумела объяснить ему, как для меня это важно. И этот его поступок говорит мне о многом. Эта „машина цветов« на деле куда больше, чем просто „машина цветов». Понимаете?» — подписала пост артистка.

Рита Дакота поблагодарила любимого за то, что он прислушивается к ее мнению и делает все для совместного счастья. Как не раз упоминала певица, отношения с Белогаем долгое время были сложными и едва не оборвались, но общее желание быть вместе, и приложенные усилия сломали стены непонимания. Сама исполнительница, по ее признанию, тоже «трансформируется» рядом с новым бойфрендом и делает то, чего никогда раньше не пробовала.