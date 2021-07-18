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ВИДЕО ⟩ «Я сейчас расплачусь»: бойфренд подарил Рите Дакоте целую машину цветов

Рита Дакота ФОТО: Скриншот с Instagram

Музыкант Федор Белогай удивил свою возлюбленную Риту Дакоту, подарив ей целую машину цветов. На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, на котором запечатлена ее реакция на неожиданный сюрприз. А неожиданный он в первую очередь потому, что Белогай, по словам подруги сердца, прежде никогда не дарил своим избранницам цветов. На этот счет у парня были свои убеждения. Но ради Дакоты он изменил своим принципам.

«Я сейчас расплачусь… Самая честная моя реакция, когда я увидела, какой сюрприз приготовил мне Федя в Сочи. Чтобы вы понимали, у Феди был пунктик — он никогда не дарил девушкам цветы (спросите его сами, почему, там своя философия). Но я сумела объяснить ему, как для меня это важно. И этот его поступок говорит мне о многом. Эта „машина цветов« на деле куда больше, чем просто „машина цветов». Понимаете?» — подписала пост артистка.

Рита Дакота поблагодарила любимого за то, что он прислушивается к ее мнению и делает все для совместного счастья. Как не раз упоминала певица, отношения с Белогаем долгое время были сложными и едва не оборвались, но общее желание быть вместе, и приложенные усилия сломали стены непонимания. Сама исполнительница, по ее признанию, тоже «трансформируется» рядом с новым бойфрендом и делает то, чего никогда раньше не пробовала.

Свою первую любовь Рита Дакота встретила на «Фабрике звезд» в 2007 году. Ею стал певец Влад Соколовский. В браке пара прожила около трех лет, в 2017 году у них родилась дочь Мия. Новый бойфренд Федор Белогай, судя по кадрам в социальных сетях, нашел общий язык с девочкой, на совместных фото все трое выглядят как счастливое семейство. Более того, недавно у молодого человека состоялся «мужской» разговор с Соколовским, пишет Пятый канал

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