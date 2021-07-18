ВИДЕО ⟩ «Спасибо, Дима, очень вкусно»: Полина Диброва получила от мужа тортом в лицо

32-летие жены Дмитрий Дибров с компанией родственников и друзей отметили на прогулочном катере — прокатились по достопримечательным местам столицы. На подходе к Красной площади муж преподнес имениннице торт с двумя свечами в виде цифр «3» и «2». Только она достала свечи — тут же оказалась по уши в креме и шоколаде, но явно не расстроилась. Очевидно, привыкшая к юмору супруга 61-летнего Диброва порадовалась «подарку» — посмеялась, после чего расцеловала телеведущего.

«Спасибо, Дима, было очень вкусно»,

— подписала она видео.

Не все подписчики Полины Дибровой оценили шутку. Многим показалось, что традиция, подсмотренная у авторов старых американских комедий, нисколько не смешная и даже унизительная. Но, видя, что пара повеселилась на славу, фанаты простили Диброву эту выходку, пишет Пятый канал.

Дибровы счастливы в браке уже более 11 лет. Их знакомство состоялось на конкурсе красоты — Полине было 17, она участвовала, а ее будущий муж судил. Вскоре юная красавица стала четвертой супругой телеведущего. Модель родила ему троих сыновей — Александра, Федора и Илью.

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