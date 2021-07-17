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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фестиваль уличной еды произвел фурор в летней столице Эстонии

С полудня до поздней ночи пярнуская улица Супелусе снова превратилась в улицу вкусных деликатесов и угощений. Вечер завершился жаркой дискотекой.

Фестиваль уличной еды «Пярнуская улица вкусов» собрал огромное количество жителей и гостей летней столицы. Закуски продавали из фургонов, тележек и палаток, где каждый мог найти что-то свое.

Смотрите галерею!

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