ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фестиваль уличной еды произвел фурор в летней столице Эстонии
С полудня до поздней ночи пярнуская улица Супелусе снова превратилась в улицу вкусных деликатесов и угощений. Вечер завершился жаркой дискотекой.
С полудня до поздней ночи пярнуская улица Супелусе снова превратилась в улицу вкусных деликатесов и угощений. Вечер завершился жаркой дискотекой.
Фестиваль уличной еды «Пярнуская улица вкусов» собрал огромное количество жителей и гостей летней столицы. Закуски продавали из фургонов, тележек и палаток, где каждый мог найти что-то свое.
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