ВИДЕО ⟩ Крупнейший морской праздник Sail Tallinn удивляет участников развлечениями и открытиями

В результате сотрудничества с Клайпедой и Щецином, в воскресенье, 18 июля, в 19.00 в Таллиннском заливе впервые стартует регата Baltic Regatta 2021. Все участвующие в регате суда на протяжении праздника будут бесплатно открыты для посещения в Летной гавани и портовом городке Ноблесснера.

18 июля в Таллиннском заливе соберется флот Baltic Regatta. С 14.00 до 15.00 состоится парад парусных судов, принять участие котором приглашаются и местные парусники, катера и прочий водный транспорт. Насладиться зрелищем можно будет с расположенных в центре города портов, крыши Горхолла, променада круизной зоны Старого порта и Пирита теэ.

На морской праздник Таллинна прибудет множество парусников, которые неоднократно участвовали в крупнейших регатах мира. Среди них - Gulden Leeuw (Голландия, длина 67,5 метров), Kapitan Borchardt (Польша, длина 41,92 м), Fryderyk Chopin (Польша, длина 55,47 м), Shtandart (Голландия, длина 34,5 м) и другие.