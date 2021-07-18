Астропрогноз для всех знаков Зодиака на неделю с 19 по 25 июля

Овен

Овнам на предстоящей неделе будет сложно сосредоточиться и следовать плану. Возможна путаность мыслей, неверные решения, а также суета. Неделя неблагоприятна для подписания договоров, заключения серьезных договоренностей и переговоров. Вы можете допустить ошибки во время таких мероприятий, либо позже могут всплыть какие-то неточности и неучтенные нюансы.

Телец

Для Тельцов неделя благоприятная. Она способствует делам, связанным с расчетом, извлечением выгоды, заключением полезных и нужных договоренностей. Больше общайтесь с окружающими, обсуждайте совместные планы, приходите к важным решениям.

Близнецы

Близнецам предстоит относительно спокойная неделя. Возможны позитивные и вдохновляющие переживания в любовной и сексуальной сфере, но в основном ничего серьезного. Также полезно будет посвятить время творчеству либо спорту. В том числе идеально подойдут занятия танцами.

Рак

Для Раков это будет неделя глубоких размышлений и вдумчивых разговоров. Позвольте себе не спеша обдумать волнующие вас проблемы, либо же в целом вашу жизненную ситуацию. При этом прислушивайтесь как к своему разуму, так и к эмоциям, интуиции, голосу сердца. Уверен, вы найдете верные решения и сделаете правильные выводы!

Лев

У Львов на предстоящей неделе могут проявиться вспышки гнева и раздражительность. Но в целом, это тенденция не слишком сильная и идет на спад. Посвятите время тому, чтобы оправиться от прошедших конфликтов, загладить свою вину, если нужно, переосмыслить свои отношения с другими участниками конфликтов.

Дева

Для Дев неделя благоприятная. Вы необычайно собраны, сконцентрированы, четко и методично выполняете свои обязанности. Окружающие оценят это, и в целом вы будете находиться в приподнятом настроении. Неделя хороша для организации различных процессов и завершения мелких дел.

Весы

Для Весов неделя не слишком удачная. Вам может быть сложно общаться с окружающими. Особо будут мешать неправильно понятые слова, ошибки, разное отношение (у вас и у собеседника) к одним и тем же вопросам. Постарайтесь не инициировать различные обсуждения и переговоры.

Скорпион

Скорпионам предстоит довольно насыщенная неделя. На вас будут влиять разные энергии, но «разрулить» все поможет ваш трезвый и точный ум. На предстоящей неделе вы будете особенно четко и объективно мыслить, сразу видеть как бы суть вопроса и ситуации и, возможно, даже видеть людей насквозь.

Стрелец

Стрельцам предстоит в целом позитивная неделя. Прежде всего, она принесет вам уверенность и приток сил, которые вы сможете успешно направить на реализацию своих планов и проектов. Неделя хороша и для умеренных занятий спортом.

Козерог

Козерогам на предстоящей неделе может быть сложно оценивать информацию и делать выводы. Факты, сведения и ваши мысли по их поводу могут смешиваться и не давать принять важное решение. В переговорах с окружающими тоже могут закрадываться ошибки и неточности. Но если вы будете следовать ранее намеченным планам и полагаться на ваши общие принципы, то негативное влияние недели затронет вас мало.

Водолей

Водолеи на предстоящей неделе будут довольно сдержанны, иногда возможна даже подавленность. Сквозь нее могут как бы прорываться вспышки гнева и раздражения. В целом сочетание не слишком приятное. Однако, если вы будете полагаться на свои принципы жизни, то мимолетные негативные тенденции повлияют на вас меньше.

Рыбы

Рыбам предстоит положительная неделя. Прежде всего, вам будет легко изъясняться и общаться с окружающими, выражать свои мысли и чувства. Это принесет вам особую легкость на душе и ощущение гармонии. Вам будет легче, чем обычно, следовать планам и договоренностям.



