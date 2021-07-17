Не знаете, куда пойти? Смотрите, как проходит самый крупный морской фестиваль в Таллинне!

В этом году 21 великолепная яхта, некоторые из которых имеют длину до 70 метров, прибудут в порты столицы в рамках морского фестиваля. На фестивале пройдет международная парусная регата, которая будет организована в сотрудничестве с Таллинном, Клайпедой и Щецином. Все суда, участвующие в регате, будут открыты для свободного посещения в Летной гавани и порту Ноблесснера.
«В течение выходных вы можете покататься на водных лыжах или серфинге, взять морское такси между зонами фестиваля, посмотреть соревнования по парусному спорту и полюбоваться регатой в Таллиннском заливе в воскресенье», - сказала менеджер по маркетингу и коммуникациям Кэти Реммелькоор. «Кроме того, Спасательный департамент напоминает о правилах безопасности на воде, и что в субботу люди с особыми потребностями могут также попробовать себя в парусном спорте в Летной гаване», - добавил Реммелькоор.
В субботу в круизной зоне Старого порта будут легендарные рыбные повара Ханно Каск и Владислав Коржец с сыном Каарелем Коржец. Повара научат вас готовить лучшие блюда из морепродуктов, которые можно попробовать на месте.
Однако самые маленькие члены семьи могут воочию увидеть, как выглядит операция по спасению на море с помощью собак. В каждом порту детям предлагают развлечения.