Не знаете, куда пойти? Смотрите, как проходит самый крупный морской фестиваль в Таллинне!

В этом году 21 великолепная яхта, некоторые из которых имеют длину до 70 метров, прибудут в порты столицы в рамках морского фестиваля. На фестивале пройдет международная парусная регата, которая будет организована в сотрудничестве с Таллинном, Клайпедой и Щецином. Все суда, участвующие в регате, будут открыты для свободного посещения в Летной гавани и порту Ноблесснера.

«В течение выходных вы можете покататься на водных лыжах или серфинге, взять морское такси между зонами фестиваля, посмотреть соревнования по парусному спорту и полюбоваться регатой в Таллиннском заливе в воскресенье», - сказала менеджер по маркетингу и коммуникациям Кэти Реммелькоор. «Кроме того, Спасательный департамент напоминает о правилах безопасности на воде, и что в субботу люди с особыми потребностями могут также попробовать себя в парусном спорте в Летной гаване», - добавил Реммелькоор.

В субботу в круизной зоне Старого порта будут легендарные рыбные повара Ханно Каск и Владислав Коржец с сыном Каарелем Коржец. Повара научат вас готовить лучшие блюда из морепродуктов, которые можно попробовать на месте.