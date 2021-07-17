Гороскоп на 17 июля для всех знаков Зодиака

Этот день едва ли будет связан с бурными романтическими переживаниями и серьезными увлечениями, зато события его будут способствовать укреплению сложившихся отношений, как романтических, так и дружеских. Взаимопонимание между членами семьи находится на весьма высоком уровне, однако звезды советуют не обсуждать в этот день вопросы, ранее вызывавшие серьезные разногласия, пишет Dvorec.ru.

Овен

Овны ощущают снижение жизненного тонуса, и сегодня представителям данного знака, обычно преисполненным сил и энергии, совершенно необходим отдых. Звезды советуют отложить поездки и провести хотя бы пару часов наедине с собой: это будет способствовать обретению душевного равновесия, улучшению настроения в целом. Этот день подходит для спокойных занятий – чтения, живописи, прослушивания классической музыки, однако порой Овны будут чувствовать неугасимую жажду деятельности, и в эти моменты они рискуют наделать серьезных ошибок.

Близкие люди готовы окружить вас вниманием и заботой. Старайтесь принимать их помощь и эмоциональную поддержку спокойно, не считайте опеку чрезмерной. Стремление к самостоятельности и независимости во всем сегодня может привести к неприятностям.

Телец

Тельцы полны энергии, но совершенно не желают прислушиваться к советам о том, как ее следовало бы использовать. Именно поэтому представители данного знака склонны сегодня сосредотачиваться на делах второстепенных, с энтузиазмом браться за решение проблем, о которых вполне можно было бы просто забыть. Безусловно, вы имеете право на собственные цели и приоритеты, но велика вероятность, что вскоре вы пожалеете о понапрасну потраченных силах.

День связан с серьезными разногласиями в семье, да и в дружеских отношениях вероятны проблемы. С любимым человеком вы все же сможете поладить, но во многом благодаря снисходительности вашей «половинки» к капризам и переменам настроения, которые вам сегодня свойственны.

Близнецы

Близнецы более обычного непоследовательны, подвержены противоречивым желаниям. Неспособность сосредоточиться на одном, наиболее важном, деле может привести к серьезным проблемам в профессиональной сфере. Впрочем, вы сможете избежать трудностей, если вовремя призовете на помощь коллег – они вам наверняка не откажут. Финансовая ситуация неблагоприятна, звезды советуют быть экономнее.

День отлично подходит для поездок, и стремление отправиться в странствия, бросив накопившиеся дела, будет присуще многим Близнецам. Однако сегодня вы не должны пренебрегать домашними обязанностями, игнорировать потребности членов семьи – безразличие к близким будет иметь печальные последствия.

Рак

Раки общительны, и сегодня у них наверняка будет шанс завязать полезные знакомства, положить начало многообещающим деловым отношениям. День отлично подходит для встреч с влиятельными людьми, проведения переговоров на любом уровне. Ваше обаяние не останется незамеченным, а чувство юмора окажется весьма кстати. Хорошие результаты получат и те, кто планирует посвятить этот день аналитической работе, составлению отчетов, оформлению документов.