Гороскоп на 17 июля для всех знаков Зодиака

Этот день едва ли будет связан с бурными романтическими переживаниями и серьезными увлечениями, зато события его будут способствовать укреплению сложившихся отношений, как романтических, так и дружеских. Взаимопонимание между членами семьи находится на весьма высоком уровне, однако звезды советуют не обсуждать в этот день вопросы, ранее вызывавшие серьезные разногласия, пишет Dvorec.ru.
Овны ощущают снижение жизненного тонуса, и сегодня представителям данного знака, обычно преисполненным сил и энергии, совершенно необходим отдых. Звезды советуют отложить поездки и провести хотя бы пару часов наедине с собой: это будет способствовать обретению душевного равновесия, улучшению настроения в целом. Этот день подходит для спокойных занятий – чтения, живописи, прослушивания классической музыки, однако порой Овны будут чувствовать неугасимую жажду деятельности, и в эти моменты они рискуют наделать серьезных ошибок.
Близкие люди готовы окружить вас вниманием и заботой. Старайтесь принимать их помощь и эмоциональную поддержку спокойно, не считайте опеку чрезмерной. Стремление к самостоятельности и независимости во всем сегодня может привести к неприятностям.
Тельцы полны энергии, но совершенно не желают прислушиваться к советам о том, как ее следовало бы использовать. Именно поэтому представители данного знака склонны сегодня сосредотачиваться на делах второстепенных, с энтузиазмом браться за решение проблем, о которых вполне можно было бы просто забыть. Безусловно, вы имеете право на собственные цели и приоритеты, но велика вероятность, что вскоре вы пожалеете о понапрасну потраченных силах.
День связан с серьезными разногласиями в семье, да и в дружеских отношениях вероятны проблемы. С любимым человеком вы все же сможете поладить, но во многом благодаря снисходительности вашей «половинки» к капризам и переменам настроения, которые вам сегодня свойственны.
Близнецы более обычного непоследовательны, подвержены противоречивым желаниям. Неспособность сосредоточиться на одном, наиболее важном, деле может привести к серьезным проблемам в профессиональной сфере. Впрочем, вы сможете избежать трудностей, если вовремя призовете на помощь коллег – они вам наверняка не откажут. Финансовая ситуация неблагоприятна, звезды советуют быть экономнее.
День отлично подходит для поездок, и стремление отправиться в странствия, бросив накопившиеся дела, будет присуще многим Близнецам. Однако сегодня вы не должны пренебрегать домашними обязанностями, игнорировать потребности членов семьи – безразличие к близким будет иметь печальные последствия.
Раки общительны, и сегодня у них наверняка будет шанс завязать полезные знакомства, положить начало многообещающим деловым отношениям. День отлично подходит для встреч с влиятельными людьми, проведения переговоров на любом уровне. Ваше обаяние не останется незамеченным, а чувство юмора окажется весьма кстати. Хорошие результаты получат и те, кто планирует посвятить этот день аналитической работе, составлению отчетов, оформлению документов.
В сфере романтических отношений, увы, весьма ощутимо влияние негативных тенденций, поэтому влюбленных ожидает весьма непростой день. Вы вовремя проявите гибкость, однако помните, что, даже идя на компромисс, нужно сохранять верность собственным принципам.