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ФОТО ⟩ Анне Вески показала самый большой комбайн Эстонии

Анне Вески. ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Любимая певица Анне Вески поделилась с подписчиками в социальных сетях фотографиями, на которых она позирует перед огроменной машиной.

Анне Вески - легендарная жительница Эстонии, которую невозможно представить рядом с сельскохозяйственной техникой. Однако, оказывается, что такое возможно! Анне решила не упукать возможность сделать фотографию с самым большим комбайном Эстонии, который рядом с звездой выглядит действительно огромным!

Смотрите фотографии!


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