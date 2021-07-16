ФОТО ⟩ Анне Вески показала самый большой комбайн Эстонии

Анне Вески - легендарная жительница Эстонии, которую невозможно представить рядом с сельскохозяйственной техникой. Однако, оказывается, что такое возможно! Анне решила не упукать возможность сделать фотографию с самым большим комбайном Эстонии, который рядом с звездой выглядит действительно огромным!