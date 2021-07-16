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Директор МакSим сообщила об улучшении состояния находящейся в коме певицы

МакSим ФОТО: Instagram

Концертный директор МакSим Маргарита Соколова успокоила поклонников новостью об улучшении состояния певицы. Однако она отметила, что резкого прогресса ждать не стоит, пишет Politexpert.net.

Представительница артистки сообщила, что врачи наблюдают у МакSим стабильное состояние с небольшими улучшениями. По словам Маргариты Соколовой, резкого прогресса никто не ждет, ведь процесс восстановления певицы, которая две недели находится в коме, будет очень медленным.

«Восстановление и регенерация тканей – это все займет время. Надо набраться терпения», – обьяснила директор МакSим.

Артистку госпитализировали в конце июня с обширным поражением легких. Врачи после отрицательных результатов теста на COVID-19 поставили МакSим диагноз – двусторонняя пневмония.

Певицу сначала подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а через пару дней ввели в медикаментозный сон.

 

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