Директор МакSим сообщила об улучшении состояния находящейся в коме певицы

Представительница артистки сообщила, что врачи наблюдают у МакSим стабильное состояние с небольшими улучшениями. По словам Маргариты Соколовой, резкого прогресса никто не ждет, ведь процесс восстановления певицы, которая две недели находится в коме, будет очень медленным.

«Восстановление и регенерация тканей – это все займет время. Надо набраться терпения», – обьяснила директор МакSим.

Артистку госпитализировали в конце июня с обширным поражением легких. Врачи после отрицательных результатов теста на COVID-19 поставили МакSим диагноз – двусторонняя пневмония.

Певицу сначала подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а через пару дней ввели в медикаментозный сон.



