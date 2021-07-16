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Одинокая Агата Муцениеце убивается по Прилучному

Агата Муцениеце ФОТО: Instagram

Брошенная мужем актриса сделала признание, пишет Kp.ru.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в феврале 2020 года. После разрыва отношений с женой актер быстро обрел личное счастье с Мирославой Карпович, а вот звезда сериала «Закрытая школа» по сей день коротает дни и ночи в одиночестве и убивается по бывшему мужу.

Агата Муцениеце больше года не может оправиться от расставания с Павлом Прилучным. У бывших супругов остались двое детей, которые живут с мамой.

Спустя год после разрыва с мужем актриса призналась, что бывший супруг все еще вызывает в ее душе трепетные чувства. Потому женщина собирает прожить свою боль до конца и не собирается держать лицо.

«Удивляюсь, как все быстро происходит у голливудских звезд. Они развелись, месяц прошел, и… вернулись к бывшим. Потом опять расстались, поменялись, и вот уже снова новая пара… Я не понимаю, ребята, этого. То ли отсталая в этом смысле, то ли мне бабушка какие-то сказки внушила. Что-то я упустила в этой игре», – рассказала Муцениеце.

Актриса призналась, что завести новые отношения для нее сейчас нереально. Она однолюб. Ее чувства к Павлу пока еще не остыли.

«Я пыталась себя лечить изнутри, но мои сердце и душа до сих пор ранены. Это ведь тоже прекрасно! Надо прожить эти ощущения сполна. Не надо себя обманывать, показывая окружающим, мол, вот, у меня все хорошо, смотрите! Необходимо принять печальку в своей душе. Может, еще лет десять буду ныть», – откровенничает звезда экрана.

А вот Павел Прилучный, напротив, живет на полную катушку. Он давно оправился после развода и счастлив в отношениях с коллегой по цеху Мирославой Карпович. Звезда сериала «Мажор» не так давно отдохнул с любимой на Мальдивах, а, вернувшись с курорта, отправился в яхт-клуб. Там он провел время в компании длинноногих блондинок-близняшек Кати и Волги Король. Одну из девушек актер нежно прижимал к себе, держа за бедра. Она, в свою очередь, по-свойски положила на него ноги.


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