ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ⟩ Как правильно защитить мобильный телефон от жары?

Например, на пляже под прямыми солнечными лучами или на приборной панели автомобиля температура устройства может подняться очень быстро, а это влияет на аккумулятор и надежность телефона. Использование смартфона также нагревает его изнутри, и, если телефон становится слишком горячим, у него может быстрее разрядиться аккумулятор, возникнуть проблемы с использованием экрана, а при экстремальных температурах процессор телефона может просто расплавиться.

Держите телефон в тени

Оптимальная рабочая температура телефона – от 0 до 35 градусов по Цельсию, причем при нынешней погоде 35 градусов вполне могут быть в тени. На солнце же температура может подниматься до 40–50 градусов и даже выше – например, на приборной панели автомобиля.

«Первая рекомендация – не подвергать телефон воздействию прямых солнечных лучей. Лучше всего носить его в сумке или в другом месте, где воздух движется, но нет прямого нагрева, – пояснил Козлов. – Узкие карманы брюк не лучший вариант, поскольку тепло там не может быстро рассеиваться».

Закройте приложения, которые не используете

Все запущенные приложения используют процессор телефона, память и литий-ионный аккумулятор, которые во время работы нагреваются и повышают температуру устройства. В жару разумнее оставлять открытыми только те приложения, которыми человек действительно пользуется.

«Новые телефоны, такие как Samsung S21 и складные модели, анализируют используемые приложения и иногда предлагают закрыть те, которые человек не использовал в течение долгого времени, но которые по-прежнему потребляют энергию в фоновом режиме. Впрочем, все же разумнее делать это самостоятельно», - отметил Козлов.

Если, например, в течение нескольких часов на пляже телефонная связь вообще не нужна, стоит включить режим полета, который также держит закрытыми многие «согревающие» приложения и подключения.

Уменьшите яркость экрана

Чем выше яркость экрана, тем больше он потребляет энергии и тем сильнее телефон нагревается изнутри. На ярком солнечном свету с более ярким экраном работать или смотреть социальные сети комфортнее, хотя и это лучше делать в тени.

«Модели телефонов Samsung, например, имеют встроенный безопасный режим, в котором приложения телефона автоматически закрываются при достижении определенной критической температуры, и пока устройство не остынет вы даже не сможете звонить. Впрочем, чтобы телефон служил долго, до такой ситуации лучше не доводить», - сказал Козлов.

Подуйте на телефон

Если телефон уже сильно нагрелся, его необходимо остудить. Сначала снимите с телефона чехол, который препятствует рассеиванию тепла. Вы также можете направить на телефон поток прохладного воздуха, например, от вентилятора, или даже просто подуть на него.

«Это может показаться несколько странным, но определенно поможет, если для создания движения воздуха у вас под рукой нет газеты или веера. Я не рекомендую резко менять температуру телефона, поэтому не стоит, например, на несколько минут класть его в холодильник или в морозилку, – добавил Козлов. – Резкий перепад температуры может привести к образованию конденсата на внутренних компонентах устройства».

Чтобы снизить потребление энергии, стоит регулярно обновлять все приложения, поскольку именно обновления часто помогают свести к минимуму энергопотребление и связанные с ним потери тепла. По словам Кирилла Козлова, хранить смарт- устройства в отдельных карманах в сумке – тоже хороший метод. Ведь если телефон, планшет и ноутбук соприкасаются друг с другом, они могут нагреться вместо того, чтобы остынуть.



