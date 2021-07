УЖЕ СЕГОДНЯ! ⟩ В Таллинне стартует грандиозный морской праздник

Открытие грандиозного морского праздника состоится сегодня в 19.00 в круизной зоне Старого порта. В ходе представления Queen Tribute Show выступят популярные местные артисты, среди них Ewert and the Two Dragons, Miljardid, Apelsin ja Regatt. В субботу в круизной зоне состоится молодежный vibe - выступят Pluuto, Villemdrillem, Kaw и Heleza.