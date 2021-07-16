НЕМЫСЛИМО! ⟩ Сын Никулина рассказал об обмане на съемках «Бриллиантовой руки»

В съемках культового фильма «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая принял участие не только Юрий Никулин, но и его семья — супруга и сын. Так, наследник легендарного актера Максим, еще будучи ребенком, сыграл на одной площадке с такими знаменитостями, как Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Нонна Мордюкова, Светлана Светличная.

У Максима Никулина была небольшая роль — он принял участие в эпизоде. Однако это запомнилось ему обидой, которую он затаил из-за обмана. Историю съемок уже выросший во взрослого мужчину Максим рассказал в эфире программы Бориса Корчевникова.

«Меня подозвал отец — я просто купался рядом в море — и говорит: «Иди к дяде Лене, он тебе скажет, что делать», — начал повествование Максим Никулин.

Мальчик внимательно выслушал инструкции Гайдая: ему было нужно ткнуть Андрея Миронова сачком, произнести реплику, а потом быть готовым к тому, что его столкнут в воду. Однако актерские способности от отца ребенку не передались — сцену пришлось переснимать четыре раза. Юный Максим говорил очень тихо и каждый раз бросался в воду раньше, чем было нужно. Тогда режиссер решил отснять эпизод с помощью обмана. Сына Никулина предупредили, что не будут сталкивать в воду - якобы Миронов просто пробежит мимо.

«А Андрею Миронову он сказал: „Бей, и посильнее“. И тот пнул меня от всей души. Обида была! Обманули», — вспомнил сын Никулина.

Примечательно, что это была первая и последняя роль Максима в кино.



