ЧИТАЕМ ВСЕ! ⟩ Срочное обращение Каи Каллас к жителям Эстонии

Я говорила это на прошлой неделе, но сейчас скажу конкретнее: если осенью Эстония будет в опасности из-за коронавируса, то мы планируем сделать так: мы не закроемся, но много дверей останется открытыми лишь для привитых людей и тех, кто переболел коронавирусом. Скорее всего и для тех, у кого будет свежий отрицательный результат теста, и тех, кто может доказать, что он не заразился. Вакцинация останется добровольной, но привитые люди получат привилегии. Надеюсь, что все поймут, насколько вакцинация важна для нормального функционирования общества.