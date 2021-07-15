ЧИТАЕМ ВСЕ! ⟩ Срочное обращение Каи Каллас к жителям Эстонии

Мы наслаждались прекрасным летом около полутора месяцев. В начале июня ношение масок в помещении было отменено, и мы постепенно перешли к относительно свободной жизни. Какова была жизнь до этого, во время ограничений, многие, наверное, уже забыли. Лето – это действительно заслуженный отдых для эстонцев,- большое спасибо всем, кто следовал ограничениям и способствовал предотвращению распространения коронавируса!
Мы перешли на низкий уровень эпидемиологической опасности с 22 июня, почти месяц назад, но, к сожалению, вирус никуда не делся, а наоборот, снова набирает силы. Уровень заболевания снова начинает расти из-за значительно более заразного появившегося дельта-штамма, и в Департамента здоровья прогнозируют, что в конце июля у нас в день будет более 100 инфицированных. Дельта-штамм стал доминирующим и намечается тенденция роста заражения. По сравнению с прошлой неделей число новых заболевших увеличилось почти на 33. Это тревожные новости.
К счастью, есть решение – вакцинация. Это самый легкий и единственный способ защитить себя и своих близких от серьезного заболевания. А еще это единственный способ защитить эстонское общество и экономику от нового локдауна.
Мы не можем бесконечно закрывать и открывать торговые центры, спортивные залы, рестораны. Вакцинация доступна каждому в Эстонии и проводится бесплатно. У каждого есть шанс сделать себе прививку.
Я говорила это на прошлой неделе, но сейчас скажу конкретнее: если осенью Эстония будет в опасности из-за коронавируса, то мы планируем сделать так: мы не закроемся, но много дверей останется открытыми лишь для привитых людей и тех, кто переболел коронавирусом. Скорее всего и для тех, у кого будет свежий отрицательный результат теста, и тех, кто может доказать, что он не заразился. Вакцинация останется добровольной, но привитые люди получат привилегии. Надеюсь, что все поймут, насколько вакцинация важна для нормального функционирования общества.
Грядет новая волна коронавируса, в этом нет сомнений. Вопрос в том, какова будет роль каждого в этом процессе, когда эпидемия закончится и как может выглядеть жизнь с коронавирусом. Только вместе мы можем остановить новую волну коронавируса, и вакцинация – единственный способ сделать это. Каждый вакцинированный человек создает коллективный иммунитет, но сегодняшнего числа вакцинированных недостаточно, чтобы его обеспечить. Пожалуйста, сделайте прививку, подскажите своим близким и друзьям пойти на вакцинацию.