ВОСТОРГ! ⟩ Любовь Толкалина сфотографировалась обнаженной в пруду среди кувшинок

На снимке Любовь лежит в воде на спине, плавая среди зеленых водных растений. Ее полностью обнаженное тело частично прикрыто листьями кувшинок, а частично заретушировано в фоторедакторе. «Никакой общественной, социальной, политической, моральной или духовной нагрузки это фото не несет. Просто у всех моих подруг уже есть фото в кувшинках, а у меня нет. Обидно, - пошутила Толкалина. - Как не пройтись по истоптанной дорожке эстетики смерти... Но роль Офелии не моя, из ее слов я помню только « розмарин для памяти» исключительно потому что забывака, и любая новость, для меня всегда новая. Сексуальность вроде тоже прикрыта. Все соблюдено».