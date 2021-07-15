ВОСТОРГ! ⟩ Любовь Толкалина сфотографировалась обнаженной в пруду среди кувшинок

На этот раз звезда кино выбрала для фотосессии Кадомский пруд в своей родной Рязанской области. По словам 43-летней артистки, свидетелями ее обнажения стали 12 белых гусей и фотограф. Фотографом, к слову, стала 20-летняя дочь Толкалиной Мария Кончаловская.
На снимке Любовь лежит в воде на спине, плавая среди зеленых водных растений. Ее полностью обнаженное тело частично прикрыто листьями кувшинок, а частично заретушировано в фоторедакторе. «Никакой общественной, социальной, политической, моральной или духовной нагрузки это фото не несет. Просто у всех моих подруг уже есть фото в кувшинках, а у меня нет. Обидно, - пошутила Толкалина. - Как не пройтись по истоптанной дорожке эстетики смерти... Но роль Офелии не моя, из ее слов я помню только « розмарин для памяти» исключительно потому что забывака, и любая новость, для меня всегда новая. Сексуальность вроде тоже прикрыта. Все соблюдено».
Обнаженные снимки актрисы всегда вызывают живейший отклик у ее подписчиков - от «фу, ну как же можно» до «красавица и богиня». В этот раз позитивных комментариев под фото актрисы оказалось гораздо больше: поклонники называют Любовь «русалкой» и «колдуньей». К слову, дочка актрисы, сделавшая этот снимок, тоже сфотографировалась в пруду. Правда, раздеться как мама Мария не решилась и сфотографировалась в белом платье на тоненьких бретельках.