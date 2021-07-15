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Три наших любимых продукта, которые губят организм в зной

Жара. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Врачи советуют тщательнее подходить к выбору пищи во время жаркого лета. Диетологи перечислили вредные продукты и их полезные альтернативы.

За окном опасные +30 градусов, поэтому врачи настоятельно рекомендуют более внимательнее относиться к себе и своему здоровью в эти жаркие дни. Оказывается, в зной даже ваши самые любимые продукты могут значительно навредить. Портал woman.ru собрал рекомендации диетолога о том, как правильно питаться летом, чтобы не чувствовать вялость и сонливость.

Так, врачи советуют сократить потребление кофе. Отмечается, что более 1-2 чашек в день этого напитка может привести к нежелательным негативным последствиям, поскольку в жару сердце и так работает в несколько напряженном режиме. Частое употребление кофе стимулирует потерю влаги в организме и приводит к нарушению водно-солевого баланса. Из-за этого могут появиться отеки. А для тех, кто желает сбросить лишние килограммы этим летом стоит вообще отказаться от кофе, так как из-за него вес может долгое время стоять на месте даже при соблюдении режима питания и тренировок. Полезные альтернативы кофе — цикорий, зеленый чай или освежающий морс.

Также врачи рекомендуют заменить газировку на простую воду, так как после нее быстро хочется пить. Подобные продукты содержат много сахара и пустых калорий. Через некоторое время после употребления газировки можно почувствовать еще большую жажду. Лучше всего в зной пить воду с лимоном. Можно добавить в нее мяту или мелиссу.

Сладости, выпечку и мучные изделия лучше тоже полностью исключить на время жаркой погоды. Дело в том, что эти продукты в значительной мере способствуют обезвоживанию организма. На их переваривание требуется много влаги, а в жару тело и без того теряет много воды. Если же вы совсем не можете обходиться без хлеба, конфет и круассанов, советуют хотя бы уменьшите количество порций наполовину.

Конечно, не стоит забывать о том, что даже в невыносимую жару надо питаться сбалансированно. Летом хочется есть гораздо меньше, но обеспечить организм белками, жирами и углеводами все-таки придется. Для этого подойдет нежирное мясо, птица и рыба — их вы можно употреблять в холодном виде в салатах. Также к овощам и зелени можно добавить любимую крупу — кус-кус, рис или булгур. Старайтесь прислушиваться к своему телу и есть только если действительно испытываете голод. Когда не хочется завтракать или обедать, то не надо себя заставлять — достаточно утром выпить стакан воды. Организм сам подскажет, когда лучше принимать пищу.

Кроме этого, рекомендуется разнообразить рацион холодными супами из овощей — томатов, кабачков, сельдерея и даже огурцов. Известно, что в этих продуктах достаточно витаминов, они быстро насыщают и освежают. Особенно холодный суп поможет быстро восполнить недостаток жидкости тем, кому тяжело себя заставить пить обычную воду. Обычно наш организм теряет за сутки 2-2,5 литра влаги, а в жаркую погоду этот объем может достигать 4 литров. Обезвоживание организма приводит к головокружениям, головным болям, снижает работоспособность, обостряет хронические заболевания.


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