ПАССАЖИРЫ, ДЕРЖИТЕ СЕБЯ В РУКАХ ⟩ Самая обаятельная таксистка Таллинна кардинально сменила имидж
Весной на портале Limon вышел цикл из трех передач о жизни и работе таксиста, психолога и просто жизнерадостного человека Элины Есаковой.
Весной на портале Limon вышел цикл из трех передач о жизни и работе таксиста, психолога и просто жизнерадостного человека Элины Есаковой.
Сегодня она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook новые фотографии, сделанные после кардинальной смены образа.
Элина увлекается антропологией и психологией, путешествует, занимается саморазвитием и постоянно чему-то учится. Почему она решила начать работать в такси вы узнаете из видеосюжетов.
1-я серия:
2-я серия:
3-я серия: