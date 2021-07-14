Голые тела и экспрессивное шоу: в Пярну прошел фестиваль боди-арта

По словам Тадже Палдрока, одного из организаторов фестиваля, особенность бодиа-рта заключается в несколько ином подходе. Он объяснил, что для этого требуется хорошее пространственное мышление и способность использовать особенности тела модели, чтобы передать свою художественную идею для создания законченного решения, пишет Elu24.ee.

По словам другого организатора, Гейти Мийлберг, фестиваль боди-арта и сопровождающий его перформанс является важным культурным событием в Пярну, которое всегда привлекало много зрителей, даже тех, кто обычно не ходит на такие мероприятия.