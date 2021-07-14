Что разные знаки Зодиака ценят больше любви

Важную роль в жизни человека играют любовь и романтические отношения. Но астрологи уверяют, что для представителей каждого знака Зодиака есть вещи, которые волнуют их больше, чем романы и счастливый брак.

Овен

Больше всего Овны озабочены своей карьерой. Они хотят состояться в жизни и стремятся к успеху в любых начинаниях. Если перед ними встанет выбор: пойти на свидание или задержаться на работе и показать себя ответственным сотрудником перед начальством, то они выберут второе.

Телец

Тельцы стремятся найти родственную душу, того человека, с которым бы они хотели разговаривать до утра на любые темы или могли бы понимать друг друга без слов. Для них не так важно, будет этот человек им просто другом или второй половинкой.

Близнецы

Близнецы волнуются о своем психическом состоянии. Они скорее будут жить одни, чем окажутся в токсичных отношениях с партнером, подавляющим их. Для них важно строить гармоничные отношения со всем своим окружением: родственниками, друзьями, партнерами.

Рак

Для раков самое важное — это семья. На первое место они всегда ставят своих близких, особенно родителей, с которыми они любят проводить свободное время. Шумной компании Раки предпочтут тихую посиделку за чашечкой чая в кругу родных людей.

Лев

Для Львов огромное значение имеют домашние питомцы. Они относятся к своим животным как к детям, и считают их идеальными существами, тщательно следят за их здоровьем, любят гулять и играть с ними, разрешают спать в своей постели, дают ласковые прозвища в дополнение к существующей кличке.

Дева

Девы ценят путешествия и скорее будут готовы объездить весь мир в одиночку, чем застрять на одном месте с одним человеком. Для них важно посещать разные города и знакомиться с культурой и бытом других людей. При этом болтливый спутник для них вовсе не обязателен.

Весы

У Весов в приоритете всегда они сами. Вне зависимости от обстоятельств их желания всегда будут стоять выше, чем нужды партнера. Они не хотят идти на компромиссы и уступать. Если партнер или друг предложит Весам провести время вместе, а они уже собирались в спортзал, то, конечно, предложение будет отклонено и Весы пойдут по своим делам.

Скорпион

Скорпионы любят стабильность, поэтому делают все, чтобы жить в комфорте. Они не хотят ни от кого зависеть и рассчитывают только на свои силы. Для спокойной жизни им нужна финансовая независимость, поэтому они много внимания уделяют карьере.

Стрелец

Стрельцам необходимо получать новые знания, знакомиться с новыми людьми и расширять кругозор. Для них это важнее, чем любовь и мимолетные романы. Стрельцы часто отправляются в путешествия, заводят много друзей и проходят различные курсы. Их можно встретить и в библиотеке, и в спортзале, ведь Стрельцам интересно все.

Козерог

Козероги себя отлично чувствуют в одиночестве, сосредоточившись на своей работе. Построение отношений для них не является главной задачей в жизни. Зачастую единственными друзьями Козерогов становятся коллеги.

Водолей

Для Водолеев важны их хобби и увлечения, которые помогают им раскрыться как личности. Они никогда не откажутся от того, чем любят заниматься, если этого потребует партнер. Для гармоничных отношений с Водолеем, как дружеских, так и любовных, нужно полюбить их увлечения, и быть готовым обсуждать их часами.

Рыбы

В жизни Рыб особое место занимают близкие друзья. Они лучше проведут время в узком кругу единомышленников, чем убегут на свидание с незнакомцем. А вот если друзьям понадобится помощь, то Рыбы готовы все бросить и прийти в любое время на подмогу.



