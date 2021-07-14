Гороскоп от Павла Глобы: три знака Зодиака, которых летом ждет богатство

Стрельцов ждут большие перемены. Возможны новые полезные знакомства или смена работы на более прибыльную. Все это существенно повлияет на уровень жизни, и ощутите вы это уже летом.

Эксперт уверен, что финансовый успех Близнецам может принести смена работы именно в последний месяц лета — не бойтесь сделать решительный шаг, вам уже готовы предложить достойную зарплату. Молодым Ракам тоже стоит набраться смелости и наконец добиться своей цели, риск в августе — дело благородное. В случае Скорпионов все зависит только от них самих. Помимо разрешения проблем с деньгами, расчета с долгами, представители этого знака могут наконец встретить свою вторую половинку и даже сыграть свадьбу.