Гороскоп от Павла Глобы: три знака Зодиака, которых летом ждет богатство

Резко разбогатеть могут Овны. Им удастся наладить приток финансов благодаря учебе: скорее всего, эти люди получат новую профессию или повысят квалификацию. Это поможет им рассчитывать на более высокую зарплату в будущем.
Для Близнецов лето станет напряженным периодом, важные и сложные задачи будут сыпаться им на головы одна за другой, однако упорный труд принесет свои плоды. Не ленитесь, и деньги потекут рекой, советует Глоба.
Стрельцов ждут большие перемены. Возможны новые полезные знакомства или смена работы на более прибыльную. Все это существенно повлияет на уровень жизни, и ощутите вы это уже летом.
Эксперт уверен, что финансовый успех Близнецам может принести смена работы именно в последний месяц лета — не бойтесь сделать решительный шаг, вам уже готовы предложить достойную зарплату. Молодым Ракам тоже стоит набраться смелости и наконец добиться своей цели, риск в августе — дело благородное. В случае Скорпионов все зависит только от них самих. Помимо разрешения проблем с деньгами, расчета с долгами, представители этого знака могут наконец встретить свою вторую половинку и даже сыграть свадьбу.