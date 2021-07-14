Ср, 14.07.2021
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Гороскоп от Павла Глобы: три знака Зодиака, которых летом ждет богатство

Богатство. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Знаменитый астролог Павел Глоба рассказал, кто из представителей астрологического круга сможет решить свои финансовые проблемы этим летом. Проверьте, стоит ли вам рассчитывать на удачу, предлагает eg.ru.

Резко разбогатеть могут Овны. Им удастся наладить приток финансов благодаря учебе: скорее всего, эти люди получат новую профессию или повысят квалификацию. Это поможет им рассчитывать на более высокую зарплату в будущем.

Для Близнецов лето станет напряженным периодом, важные и сложные задачи будут сыпаться им на головы одна за другой, однако упорный труд принесет свои плоды. Не ленитесь, и деньги потекут рекой, советует Глоба.

Стрельцов ждут большие перемены. Возможны новые полезные знакомства или смена работы на более прибыльную. Все это существенно повлияет на уровень жизни, и ощутите вы это уже летом.
Эксперт уверен, что финансовый успех Близнецам может принести смена работы именно в последний месяц лета — не бойтесь сделать решительный шаг, вам уже готовы предложить достойную зарплату. Молодым Ракам тоже стоит набраться смелости и наконец добиться своей цели, риск в августе — дело благородное. В случае Скорпионов все зависит только от них самих. Помимо разрешения проблем с деньгами, расчета с долгами, представители этого знака могут наконец встретить свою вторую половинку и даже сыграть свадьбу.
 

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