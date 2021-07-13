МЕСТЬ КАК ОНА ЕСТЬ ⟩ Популярные эстонские блогеры в пух и прах разнесли ресторан, где им не сделали скидку

Marimell - это семейная пара. Мари-Леэн Альберс и Меэлис Томсон ведут самый читаемый в Эстонии семейный блог. И пара хотела устроить вечеринку на 25 человек в ресторане Lucca. Но блогеры не хотели платить 1 000 евро за праздничный ужин с друзьями. В обмен на скидку или разрешение принести свои напитки Marimell обещали пропиарить ресторан в своем блоге и в соцсетях.

Ресторан не посчитал ​​сделку выгодной и отказался от такого лакомого предложения. В тот же вечер на террасе ресторана был запланирован концерт, и блогерам с гостями предложили стол в помещениее, но этот вариант был отвергунт.

В итоге, не сумев выпросить скидку, Мари-Леэн опубликовала критический пост в своем блоге, в котором написала, что менеджер Lucca некомпетентен, а персонал на кухне просто не умеет работать.

Владелица ресторана Lucca Герли Розенфельд-Аавик в долгу не осталась. Она не стала молчать и написала в Facebook ответный пост. Под ним появилось множество хвалебных для Lucca комментариев.

После начавшегося скандала Альберс написала новый пост, где отметила, что ресторан первым предложил сотрудничество. Герли Розенфельд-Аавик подтвердила это, но напомнила, что разговор шел год назад, и предложение бесплатных обедов и ужинов касалось только семьи, а не проведения шумных вечеринок с друзьями.

«Да, Мари-Леэн обратилась ко мне с идеей о сотрудничестве для их мероприятия. Но дата проведения дня рождения блога Marimell совпала с датой концерта на террасе нашего ресторана. Я предложила Мари-Леэн устроить вечеринку в помещении, но она отвергла этот вариант. Потом она написала, что их все устраивает. Я ответила, что проконсультируюсь с шеф-поваром, можем ли мы облужить такое количество гостей, потому что билеты на концерт на террасе к тому времени уже были распроданы. В итоге мы решили не брать для обслуживания еще один стол на 25 человек, если у нас есть целая терраса, полная гостей, пришедших послушать концерт. Время ожидания еды было бы слишким долгим для всех, если бы мы согласились на вечеринку блогеров. Мы приняли взвешенное решение отдать предпочтение клиентам, которые хотели послушать музыку и заплатили полную цену за блюда и напитки. Мне очень жаль, что наш шеф-повар описан в блоге Marimell как человек, который не способен организовать правильную работу кухни. Мы не работаем по принципу: чем больше человек, тем лучше. Мы делаем ставку на качество, и поэтому мое решение и решение шеф-повара заключалось в том, чтобы не принимать 25 человек, которые также хотели получить скидку 50%», - написала хозяйка Lucca.

По словам Мари-Леэн Альберс, она ничего не просила бесплатно. «Lucca хотел работать с нами. Тогда я не собиралась делать никаких постов типа «я пришла поесть в ресторан». Когда мне понадобилась их помощь, я предложила ресторану различные варианты сотрудничества, в том числе принести свой приветственный напиток или скидку 50 процентов. Они могли отказаться и просто сказать, что не могут дать скидку, мол, приходите и платите. Мы бы пошли и заплатили. Они же сослались на то, что не могут обслужить такую большую компанию. Да, я думаю, что в Lucca кухня могла бы функционировать лучше. Но я там не работаю, поэтому не могу это изменить. Мне кажется, что Герли Розенфельд слишком однобоко смотрит на мои посты, видя лишь критику. Мы много лет являемся клиентами Lucca, всегда оплачиваем свои счета, а это примерно тысяча евро за последние полгода. Я ценю этот ресторан как место, где можно вкусно поесть, и мы бы возвращались туда еще и еще, но, к сожалению, Герли считает, что будет лучше, если нас там не будет. Что ж, ничего не поделать».



