ВИДЕО ⟩ Эстонцы стали свидетелями панических атак в Греции: российских туристов боятся как огня

Репортер передачи Suvereporter Эда-Лийс Канн рассказывает, какая сейчас обстановка в любимой европейцами и россиянами Греции. В одном из роскошных отелей обитают туристы из Германии, Великобритании и Франции, отпускников из Эстонии сейчас на Крите очень мало. Еще два года назад, когда о пандемии не было и речи, остров посетили 15 тысяч эстонских туристов, а в этом году - всего пять тысяч.

У бассейна репортер услышала разные языки, в том числе и русский. Но именно туристов из России здесь боятся больше всего.

«Будем откровенными, дельта-штамм коронавируса пугает всех, независимо от того, в какой части света ты сейчас находишься. Прямые рейсы из России в Грецию в данный момент не осуществляются, но есть хитрецы, умудряющиеся попасть сюда через другие страны. И вот для таких отдыхающих из России здесь совершенно иные условия. Если они привиты вакциной "Спутник", то им необходим ПЦР-тест за 24 часа до вылета», - сообщает репортер.

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