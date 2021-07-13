Вт, 13.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

ВИДЕО ⟩ Эстонцы стали свидетелями панических атак в Греции: российских туристов боятся как огня

Эстонские журналисты развлекаются сейчас на солнечном Крите! Туризм процветает и о коронавирусе здесь речи не идет, хотя есть парочка оговорок на данный счет. Температура воды в море составляет 30 градусов, волны большие, с трудом удается устоять на ногах. Именно в этой воде хочется провести весь оставшийся или грядущий отпуск. 

Репортер передачи Suvereporter Эда-Лийс Канн рассказывает, какая сейчас обстановка в любимой европейцами и россиянами Греции. В одном из роскошных отелей обитают туристы из Германии, Великобритании и Франции, отпускников из Эстонии сейчас на Крите очень мало. Еще два года назад, когда о пандемии не было и речи, остров посетили 15 тысяч эстонских туристов, а в этом году - всего пять тысяч. 

У бассейна репортер услышала разные языки, в том числе и русский. Но именно туристов из России здесь боятся больше всего. 

«Будем откровенными, дельта-штамм коронавируса пугает всех, независимо от того, в какой части света ты сейчас находишься. Прямые рейсы из России в Грецию в данный момент не осуществляются, но есть хитрецы, умудряющиеся попасть сюда через другие страны. И вот для таких отдыхающих из России здесь совершенно иные условия. Если они привиты вакциной "Спутник", то им необходим ПЦР-тест за 24 часа до вылета», - сообщает репортер. 

Смотрите сюжет с острова Крит! 


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back