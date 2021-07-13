НЕ ПЕРЕВОЗБУДИТЕСЬ! ⟩ Купальник уже не в моде: тренд этого лета, на который решатся только смелые дамы

Каждая девушка старается похудеть к лету, чтобы с гордостью демонстрировать эффектную фигуру.

Искать модный купальник не обязательно, ведь на днях дизайнер показал, что нужно носить, чтобы оставаться самой модной чикой на пляже. Поверьте, от таких новинок модного мира вам точно станет стыдно.

ФОТО: MPI122/Capital Pictures

В рамках шоу Miami Swim Week дизайнеры показали сногсшибательные модели, нет не бикини, а клейкой ленты. Да, вы не ослышались, теперь можно здорово сэкономить на пляжном гардеробе, ведь достаточно просто зайти в магазин канцелярских товаров.

Бренд был основан «королем ленты» Джоэлем Альваресом и с момента своего запуска привлекает внимание ослепительным дизайном. Джоэл вдохновился бликами солнца на волнах и начал первые попытки донести до общества мысль: «клейкая лента — это идеальная одежда для пляжа», еще 10 лет назад и вот только в этом году у дизайнера получилось достучаться до сердец модных критиков.

ФОТО: Smg

Коллекцию Джоэля высоко оценили в Майами, а некоторые модницы уже поспешили «выгулять» новинку на пляже.



