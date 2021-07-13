АСТРОНОМИЧЕСКАЯ СУММА! ⟩ Алиса Аршавина раскрыла стоимость своего лечения

Финансовые возможности Алисы Аршавиной на исходе: последние полгода все деньги женщины уходят на дорогостоящее лечение, адвокатов и воспитание троих детей. Тем временем ее состояние стремительно ухудшается. Не добавляют сил и постоянные суды с бывшей свекровью, которые Алиса проигрывает один за другим.

«Мне становится все хуже и хуже, — призналась Аршавина «СтарХиту». — Средств на операцию, от которой во многом зависит моя жизнь, нет. Первая стоит ориентировочно тысяч 350 (3 888 евро), но нужна сразу вторая. В итоге для запуска всего процесса требуется порядка 700 тысяч (7 777 евро). Но даже доехать до Москвы сейчас нет возможности. Главное — детям пока хватает. А мы срочно ищем специалиста».

Сейчас бывшая супруга футболиста в срочном порядке ищет жилье, в которое могла бы перебраться вместе с сыном Алексеем и двумя дочерями — Алисой и Есеней. По суду она должна освободить особняк, в котором проживала после развода с Аршавиным. На фоне стресса у женщины выпали волосы, развился остеопороз. Однако, ради детей она готова продолжать бороться за жизнь.

Уже почти год Алиса сражается с последствиями аутоиммунного некроза. Врачи буквально спасли ей жизнь, вовремя госпитализировав и вырезав омертвевшие ткани. «Оставалось от двух часов до двух дней, и был бы сепсис, — говорила Аршавина ранее. — Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. До мозга оставались миллиметры». На этом злоключения не закончились — женщина перенесла коронавирус, острый перитонит, четыре дня провела в коме…

Одновременно с тяжелыми болезнями на нее обрушилась еще одна напасть — суды с бывшей свекровью, которые Алиса проигрывает один за другим. Через неделю состоится очередное слушание по поводу неосновательного обогащения — мама Аршавина Татьяна Ивановна требует с экс-невестки два миллиона неустойки за пользование домом сына.



