Вт, 13.07.2021
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АСТРОНОМИЧЕСКАЯ СУММА! ⟩ Алиса Аршавина раскрыла стоимость своего лечения

Аршавин с экс-женой Алисой. ФОТО: Instagaram

Все средства бывшей жены Андрея Аршавина уходят на лечение страшной болезни, которая до неузнаваемости изменила некогда красивую женщину. Алиса почти лишилась носа, но средств на пластику ей взять уже неоткуда.

Финансовые возможности Алисы Аршавиной на исходе: последние полгода все деньги женщины уходят на дорогостоящее лечение, адвокатов и воспитание троих детей. Тем временем ее состояние стремительно ухудшается. Не добавляют сил и постоянные суды с бывшей свекровью, которые Алиса проигрывает один за другим.

«Мне становится все хуже и хуже, — призналась Аршавина «СтарХиту». — Средств на операцию, от которой во многом зависит моя жизнь, нет. Первая стоит ориентировочно тысяч 350 (3 888 евро), но нужна сразу вторая. В итоге для запуска всего процесса требуется порядка 700 тысяч (7 777 евро). Но даже доехать до Москвы сейчас нет возможности. Главное — детям пока хватает. А мы срочно ищем специалиста».

Сейчас бывшая супруга футболиста в срочном порядке ищет жилье, в которое могла бы перебраться вместе с сыном Алексеем и двумя дочерями — Алисой и Есеней. По суду она должна освободить особняк, в котором проживала после развода с Аршавиным. На фоне стресса у женщины выпали волосы, развился остеопороз. Однако, ради детей она готова продолжать бороться за жизнь.

Уже почти год Алиса сражается с последствиями аутоиммунного некроза. Врачи буквально спасли ей жизнь, вовремя госпитализировав и вырезав омертвевшие ткани. «Оставалось от двух часов до двух дней, и был бы сепсис, — говорила Аршавина ранее. — Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. До мозга оставались миллиметры». На этом злоключения не закончились — женщина перенесла коронавирус, острый перитонит, четыре дня провела в коме…

Одновременно с тяжелыми болезнями на нее обрушилась еще одна напасть — суды с бывшей свекровью, которые Алиса проигрывает один за другим. Через неделю состоится очередное слушание по поводу неосновательного обогащения — мама Аршавина Татьяна Ивановна требует с экс-невестки два миллиона неустойки за пользование домом сына.


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