Лето приближается к середине и вторая половина июля принесет в разные уголки Эстонии множество фестивалей. Портал MUSA представляет обзор самых крутых мероприятий третей недели июля.

15–18 июля – Hiiu Folk

Известный фольклорный фестиваль проводится в Хийумаа с 2005 года. В этом году в программе более 30 различных ансамблей, среди которых: Estonian Voices, Puuluup, Justament, Curly Strings, Svjata Vatra

15–19 июля – I Land Sound

Saaremaal Illiku laiul tulevad juba neljandat korda kokku nüüdismuusika ja -kunstinautlejad. Korraldajad teatasid äsja ka välisartistide esinemistest, teiste hulgas väisvad festivali Monolink (GER), Hugo Yunus Diker (FRA), Cosmjn (ROM).

Любители современной музыки и искусства в четвертый раз соберутся на равнине Иллику на Сааремаа. Организаторы только что анонсировали выступления зарубежных артистов, среди которых Monolink (Германия), Hugo Yunus Diker (Франция), Cosmjn (Румыния)

Zetod, Trad.Attack!, Ewert & The Two Dragons, Black Bread Gone Mad и другие выступят на трехдневном мини-фестивале, который пройдет в Тарту.

Ewert & The Two Dragons ФОТО: Gert Tali

16–17 июля – Ostrova festival

Setomaa ühel suurimal muusikasündmusel on muusikat küll igale maitsele ja folgist rokini. Esinejate nimistus on Anne Veski, Propeller, Karl-Erik Taukar Band, Angus, NOËP, Nedsaja küla bänd jt.

На крупнейшем музыкальном мероприятии Сетомаа предложена музыка на любой вкус, от фолка до рока. В списке исполнителей - Анне Вески, Propeller, Karl-Erik Taukar Band, Angus, NOËP, Nedsaja küla bänd и другие.

Музыкальный фестиваль, знакомящий с ремесленной культурой в Пылваском уезде, предлагает новые вкусовые ощущения и хорошую музыку в исполнении Skyforger, Ultima Thule, Velikije Luki, Dead Furies и других.

Dead Furies Positivusel 2018 ФОТО: Joakim Klementi