Директор МакSим прокомментировала новость о сепсисе у певицы

По словам директора Маргариты Соколовой, состояние МакSим понемногу улучшается, и ни о каком сепсисе нет речи.

«Всем мира, добра, спокойствия. Мне очень жаль, что сегодняшнее утро началось с переполоха. Очередной впрыск ядовитой информации, который в прямом смысле отравляет жизнь людей негативом. Давайте все же не оставлять надежду и сохранять спокойствие и веру! Есть показатели к улучшению состояния артистки. Всем здравия!» – подчеркнула представитель 38-летней звезды в личном блоге.

К слову, сама Соколова тоже недавно перенесла тяжелую форму пневмонии, и врачи буквально вернули ее к жизни.

«Меня душил страшный кашель до рвоты. Была слабость, при которой можно было только лежать. Начались панические атаки», – делилась Маргарита жуткими подробностями пережитого.

Что касается МакSим, то она уже много дней в коме. Медики пока не могут спрогнозировать, когда наступит значительное улучшение. Сейчас поклонники звезды стараются поддержать семью артистки. «Живи, любимая МакSим! В юности ты спасала мою душу своими песнями, сегодня я молюсь за тебя. Живи, любимая, ты справишься!» – делятся пользователи Сети.



