КИНОБОМБЫ ВЫХОДНЫХ ⟩ ТОП-7: какие фильмы жители Эстонии смотрели больше всего

1. Чёрная вдова

Зрители: 8 012.

Кассовые сборы: 57 598,06 €.

Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Чёрной Вдове придется вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты её старые знакомые - Елена, Алексей, также известный как Красный Страж, и Мелина.

2. Дети ночи

Зрители: 4 838.

Кассовые сборы: 32 360,25 €.

Молодежная комедия «Дети ночи» рассказывает о трех сестрах, в жизни каждой из которых наступил переломный момент. Лиис (Грете Конкси) только что окончила школу и поняла, что будущее с ее парнем может оказаться не такими уж светлым, как она думала. Старшая сестра Карин (Пирет Крумм), которая первой покинула родительское гнездо, старается выжить в современной женофобской деловой среде. Младшая из сестер, подросток Яне (Алисе Сиил), пытается устоять перед нажимом своей подружки-тусовщицы и остаться самой собой. Однажды ночью все тайны и переживания, в которых сестры не осмеливались признаться, выходят наружу. И когда утром они встречаются на пороге родительского дома, то понимают, что должны изменить свою жизнь, став взрослее и мудрее.

3. Форсаж 9

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Кассовые сборы: 25 651,09 €.

«Форсаж 9» - девятая часть франшизы «Вселенная Форсаж», которой в этом году исполняется 20 лет. За эти годы фильмы франшизы собрали в мировом прокате более 5 миллиардов долларов.

Доминик Торетто (Вин Дизель) ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако, они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек – брат Доминика Джейкоб (Джон Сина, «Отряд самоубийц: Миссия навылет»), которого много лет назад изгнали из семьи.

4. Спирит Непокорный

Зрители: 1 849.

Кассовые сборы: 10 292,67 €.

Лаки Прескотт — юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки — вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама.

5. Кролик Питер 2

Зрители: 1 312.

Кассовые сборы: 6 834,58 €.

Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

6. Упс... Приплыли!

Зрители: 1 121.

Кассовые сборы: 6 405,94 €.

От Великого потопа зверей спас ковчег. Но спустя полгода скитаний они готовы сбежать с него куда угодно. Нервы на пределе. Хищники готовы забыть про запреты и заглядываются на травоядных. Единственное спасение — найти райский остров. Там простор и полно еды. Но даже если он совсем близко, будут ли рады местные такому количеству гостей?

7. Похороны по-эстонски

Зрители: 825.

Кассовые сборы: 6 055,17 €.

Художественный фильм «Похороны по-эстонски» по одноименной пьесе Андруса Кивиряхка - комедия, полная неожиданных ситуаций и комических персонажей. В вихре нелепых и в то же время наводящих на размышления событий безнадежно запутываются свадьбы и поминки, а национально-консервативное мировоззрение эстонцев вступает в противоречие с либеральными европейскими ценностями.



