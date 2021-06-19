НАШ ТЕСТ! ⟩ Голливудская улыбка или дырка от бублика: правда ли, что можно купить набор и сделать себе новые зубы в домашних условиях?

Хотите голливудскую улыбку быстро и дешево? Чтобы читатели не попали впросак, мы сами протестировали вещество, из которого лепят новые зубы! И вот что получилось.

Все мы знаем, что наша стоматология - одна из самых дорогостоящих медицинских услуг в Эстонии. При этом многие обеспокоены внешним видом и здоровьем своих зубов.

Жительнице Таллинна Сильви попалась на глаза реклама в газете, которая обещала всего лишь за 24 евро создать достойную «голливудскую улыбку» - за три минуты. И она купилась на заманчивое предложение. Но вскоре вещество, из которого была сделана пломба, просто растаяло у нее во рту.

ФОТО: скришот

Журналисты Elu24 позвонили по указанному в рекламе номеру. Хотя в рекламе говорилось, что компания зарегистрирована на островах недалеко от Мадагаскара, к телефону подошел человек, говорящий по-эстонски.

Из диалога можно было понять, что «зуб» за такую цену неплох. Хотя каждый получает из коробки одинаковые каппы для пластиковых зубов, по его словам, они должны принимать форму, которая подходила бы конкретно заказчику, но - если бы они ранее были правильно размягчены. То есть новый зуб легко слепить самому?

Вскоре в офис Elu24 прибыла пачка с коробкой «зубов» и целая пачка инструкций. Напоминает конструктор «Сделай сам». Итак, попробуем, может, нам больше не нужно идти к стоматологу?

Все дело в том, что вещество, предназначенное для зубов, похоже на смолу, в горячей воде становится мягким и принимает форму твоего зуба. Охладите этот «зуб» в холодной воде и - вуаля! - «протез» готов.

В ходе эксперимента выяснилось, что только эта смола и принимает правильную форму. Однако сами «зубы» представляют собой пластиковую оболочку, которая не меняет форму и может вообще не соответствовать линии зубов человека. Эти пластиковые зубы напоминают зубы вампира, которые на Хэллоуин продают детям. Как показал тест, зубы выглядят прекрасно, пока вы не разговариваете. Как только откроете рот и скромно улыбнетесь, тогда начнется самое интересное.



