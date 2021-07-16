ГАЛЕРЕЯ ⟩ Новое гениальное решение заставляет таллиннцев бросать все и переезжать в Старый город

Гостевые квартиры Tallinn City Apartments очень удобны: есть кухня и все кухонные принадлежности, полотенца, шампуни, гели для душа, кондиционеры, во многих квартирах есть сауны. Гостям также предлагают бесплатную парковку, бесплатный Wi-Fi и принадлежности для маленьких детей.

Отдых в хорошо оснащенных апартаментах может быть гораздо дешевле, чем например, в отеле. Семейную квартиру-студию для четверых на одну ночь можно забронировать всего за 52,80 евро. Апартаменты идеально подходят для смены обстановки и спокойного семейного отдыха. Проводить вечеринки и шумные праздники здесь запрещено.

Мы спросили члена правления Tallinn City Apartments Михкеля Рандрююта, что они предлагают жителям и гостям столицы:

- Мы самая крупная фирма, предлагающая гостевые квартиры. Это альтернатива отелям. Сейчас мы видим тенденцию, что отели становятся очень банальным решением для туристов и гостей Таллинна. Все уже привыкли к отелям: они есть во всем мире. Поэтому гостевые квартиры во многом - уникальное решение, особенно в нашем средневековом городе. Мы хотим, чтобы у наших гостей осталось хорошее впечатление о Таллинне. Старый город — это прекрасное и удобное месторасположение. Мы предлагаем квартиры для двоих, четверых и на большее количество человек. Каждый может найти себе то, что ему необходимо.

- Какие квартиры наиболее популярны?

- У нас есть очень большой выбор квартир: начиная от небольших квартир-студий, заканчивая люксами на десятерых. У наших клиентов очень разные ситуации, и под каждую можно найти качественную и комфортную квартиру по хорошей цене. Сейчас очень популярны квартиры с двумя спальнями — они подходят для большой семьи.

- Много ли сейчас зарубежных туристов?

- Когда были границы закрыты, конечно, их не было. Нашими клиентами были местные. Сейчас ситуация лучше, у нас останавливаются как приезжие, так и жители Эстонии. К слову, 90 процентов сейчас — это гости из других стран. Отдельно отмечу, что финнов в этом году гораздо меньше, чем в прошлом году. Да и с Россией граница закрыта! С Латвией тоже всё сложно, зато из более дальних стран попасть очень легко. У нас сейчас живут американцы, немцы, датчане, венгры.

- Как вы пережили ограничения?

- Как известно, было очень тяжелое время. И особенно в Таллинне, в сфере размещения. Обидно, что хоть ограничения и сняли, отели продолжают закрываться. Для нас кризис ещё продолжается. Но есть то, что отличает нас от отелей. Наши квартиры идеально подходят для более продолжительного жилья и поэтому многие в период ограничений останавливались у нас на две недели, некоторые даже на несколько месяцев.