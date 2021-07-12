ВИДЕО ⟩ Галкин показал, какие скульптуры украшают его роскошный замок

Телеведущий Максим Галкин давно прославился не только как талантливый артист, но и заботливый и трудолюбивый хозяин. Шоумен владеет роскошным замком в подмосковной деревне Грязь, который строил несколько лет и в который заселился после свадьбы с Аллой Пугачевой, пишет teleprogramma.pro.