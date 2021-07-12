ВИДЕО ⟩ Галкин показал, какие скульптуры украшают его роскошный замок

Как выглядит шестиэтажный замок, звездный хозяин не скрывает. Этот впечатляющий особняк с башнями и витражами, скульптурами и лепниной давно стала отдельным героем публикаций Галкина в своем микроблоге. Накануне артист показал одну из скульптур, украшающую стену здания под самой высокой из башен.
Точнее, внимание Галкина привлекла парочка белокрылых голубей. И он решил взять камеру и начал снимать их общение, параллельно комментируя и подбадривая птиц. В кадр попали внушительные скульптуры Георгия Победоносца и змея. Они иллюстрируют каноническую сцену из христианских жизнеописаний святого, в которой он пронзает чудовище копьем. Хозяин замка озаботился тем, что после визита голубей скульптуры окажутся испачканными.