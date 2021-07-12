ВИДЕО ⟩ В Мустамяэ открылась серия бесплатных концертов эстонских звезд

Этим летом, как и в предыдущие годы, управа Мустамяэ подготовила для жителей района обширную летнюю культурную программу с бесплатными танцевальными вечерами, детскими утренниками и концертами. Однако, поскольку визитная карточка Мустамяэ - парк Мянни находится на реконструкции и во время ремонта мероприятия там не проводятся, центром летней культурной жизни Мустамяэ станет любимый многими мустамяэсцами и таллиннцами парк Пардитийги («Утиный пруд»).