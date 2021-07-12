ВИДЕО ⟩ В Мустамяэ открылась серия бесплатных концертов эстонских звезд
В субботу, 10 июля, в мустамяэском парке Пардитийги состоялось открытие серии бесплатных летних концертов на свежем воздухе. С концертом выступили Маргус Вахер и Мерлин Пурге.
В субботу, 10 июля, в мустамяэском парке Пардитийги состоялось открытие серии бесплатных летних концертов на свежем воздухе. С концертом выступили Маргус Вахер и Мерлин Пурге.
Этим летом, как и в предыдущие годы, управа Мустамяэ подготовила для жителей района обширную летнюю культурную программу с бесплатными танцевальными вечерами, детскими утренниками и концертами. Однако, поскольку визитная карточка Мустамяэ - парк Мянни находится на реконструкции и во время ремонта мероприятия там не проводятся, центром летней культурной жизни Мустамяэ станет любимый многими мустамяэсцами и таллиннцами парк Пардитийги («Утиный пруд»).
Как уже смогли убедиться слушатели первого концерта, необыкновенно красивая природа и специально построенная водная сцена создают особую, уютную концертную атмосферу.
Расписание летних концертов Мустамяэ в парке Пардитийги в июле-августе: 24 июля в 18:00 джазовый концерт Тамары Безлюдовой; 14 августа в 18:00 выступит Янели Кууск; 18 августа в 18:00 юбилейный концерт ко Дню восстановления независимости: Иво Линна и ÜENSO оркестр; 28 августа в 18:00 - выступление Уудо Сеппа.