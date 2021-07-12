АДСКОЕ ВИДЕО ⟩ В аэропортах Москвы собрались гигантские очереди

Несмотря на все предпринятые меры, очереди не уменьшаются, причем как в зоне вылета, так и в зоне прилета.

В аэропортах Шереметьево и Внуково последние пару дней наблюдается настоящее столпотворение у стоек регистрации и пунктов погранконтроля.

Как сообщает РЕН ТВ, в администрации воздушной гавани Внуково объяснили гигантские очереди проверкой у вылетающих за границу пассажиров документов, в том числе ПЦР-тестов. Такая же ситуация и в аэропорту Шереметьево.

Отмечается, что для решения проблемы в Шереметьево были открыты дополнительные стойки регистрации, а в терминалах работают супервайзеры и диспетчеры для оказания помощи пассажирам.

Более того, пассажиров, у которые уже заканчивается регистрация, приглашают отдельно, чтобы те успели на свой рейс.

Московские аэропорту превратились в одну гигантскую пробку

На фоне сложившейся ситуации «Аэрофлот» просит пассажиров прибывать на регистрацию заблаговременно.



