АДСКОЕ ВИДЕО ⟩ В аэропортах Москвы собрались гигантские очереди
В администрациях воздушных гаваней сообщают, что работают в штатном режиме, пишет Topnews.
В администрациях воздушных гаваней сообщают, что работают в штатном режиме, пишет Topnews.
В аэропортах Шереметьево и Внуково последние пару дней наблюдается настоящее столпотворение у стоек регистрации и пунктов погранконтроля.
Как сообщает РЕН ТВ, в администрации воздушной гавани Внуково объяснили гигантские очереди проверкой у вылетающих за границу пассажиров документов, в том числе ПЦР-тестов. Такая же ситуация и в аэропорту Шереметьево.
Отмечается, что для решения проблемы в Шереметьево были открыты дополнительные стойки регистрации, а в терминалах работают супервайзеры и диспетчеры для оказания помощи пассажирам.
Более того, пассажиров, у которые уже заканчивается регистрация, приглашают отдельно, чтобы те успели на свой рейс.
На фоне сложившейся ситуации «Аэрофлот» просит пассажиров прибывать на регистрацию заблаговременно.