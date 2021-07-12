Пн, 12.07.2021
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ОНА БЕЗУПРЕЧНА! ⟩ Самая красивая женщина планеты Белла Хадид пришла на Каннский фестиваль с обнаженной грудью

Супермодель посвятила свой смелый наряд борьбе с пандемией коронавируса, передает kp.ru.

 

 
74-й Каннский кинофестиваль продолжает свою работу: минувшим вечером на Лазурном берегу прошла премьера фильма итальянского режиссера Нанни Моретти «Три этажа». Члены съемочной группы драмы стали главными героями вечера, в полном составе появившись на красной дорожке. Впрочем, кое-кому тоже досталось немало внимания. Супермодель Белла Хадид пришла на премьеру в очень смелом наряде и моментально приковала к себе все взгляды публики.
 

Беллу часто называют самой красивой женщиной мира. В прошлом году это звание ей присвоили пластические хирурги, объявившие, что ее лицо больше всего соответствует идеальному «золотому сечению». Так это или нет – вопрос спорный, но смелости 24-летней американке явно не занимать. Белла появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в черном платье-футляре Schiaparelli с огромным вырезом. Глубокое декольте полностью обнажило грудь модели. От нескромных взглядов ее оголенный бюст прикрывало только массивное золотое колье. Впрочем, при ближайшем рассмотрении можно заметить, что модель все-таки решила подстраховаться от возможных конфузов и использовала наклейки для сосков.

На первый взгляд, эффектное украшение на обнаженной груди Беллы напоминает ветви перевернутого кроной вниз дерева. Но нет – по замыслу его создателей, массивное колье выполнено в виде позолоченных бронхов. Видимо, смелый образ Белла и ее стилисты решили посвятить борьбе с пандемией COVID-19.


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