ОНА БЕЗУПРЕЧНА! ⟩ Самая красивая женщина планеты Белла Хадид пришла на Каннский фестиваль с обнаженной грудью

Беллу часто называют самой красивой женщиной мира. В прошлом году это звание ей присвоили пластические хирурги, объявившие, что ее лицо больше всего соответствует идеальному «золотому сечению». Так это или нет – вопрос спорный, но смелости 24-летней американке явно не занимать. Белла появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в черном платье-футляре Schiaparelli с огромным вырезом. Глубокое декольте полностью обнажило грудь модели. От нескромных взглядов ее оголенный бюст прикрывало только массивное золотое колье. Впрочем, при ближайшем рассмотрении можно заметить, что модель все-таки решила подстраховаться от возможных конфузов и использовала наклейки для сосков.

На первый взгляд, эффектное украшение на обнаженной груди Беллы напоминает ветви перевернутого кроной вниз дерева. Но нет – по замыслу его создателей, массивное колье выполнено в виде позолоченных бронхов. Видимо, смелый образ Белла и ее стилисты решили посвятить борьбе с пандемией COVID-19.