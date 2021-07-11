Модель прошла через множество операций, чтобы стать красивой, но парни обходят ее стороной уже семь лет

26-летняя Селин Сентино из Цюриха, Швейцария, потратила около 28 тысяч долларов (больше 2 млн рублей) на свою новую внешность и теперь зарабатывает неплохие деньги, занимаясь модельным бизнесом. Однако на личном фронте лучше у красотки не стало — несмотря на ее готовность найти любовь, парни обходят ее стороной, пишет Lad Bible.

Стоит девушке пойти в бар или ночной клуб, как все парни прочно прилипают к ней голодным взглядом. Но стоит только Селин посмотреть на них или ободряюще улыбнуться, как те сразу тушуются и смущенно сбегают. А если кто-то и набирается храбрости, чтобы подойти ближе, то он не интересует саму модель, это всегда изрядно выпившие парни. Девушка находится в активном поиске уже семь лет, но ей так и не повезло, пишет Life.ru.

«Хотя я не против застенчивых парней, правда! Это даже мило, когда они стесняются и не знают, что сказать. Но обычно проходит всего несколько минут свидания, прежде чем они понимают, что я не кусаюсь, и расслабляются. Но пока мне не повезло», - пишет Селин Сентино.