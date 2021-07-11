Галерея: любители американских машин снова встретились в Хаапсалу

Если раньше зрелищное шоу American Beauty Car Show проходило с большим размахом, то в этом году будет поскромнее. Тем не менее, во дворе замка можно полюбоваться роскошными автомобилями и насладиться приятной музыкой. Кроме того, в городе вы можете заметить разгуливающих в одежде американского стиля 1970-х горожан. К сожалению, в этом году на выставке представлены только американские автомобили, зарегистрированные в Эстонии.