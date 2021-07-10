Состояние МакSим улучшилось, сообщила ее менеджер

О том, что МакSим госпитализировали с пневмонией, стало известно в середине июня. Позже из-за сильного поражения легких и низкой сатурации ее в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. При этом тесты на коронавирус оказались отрицательными, пишет Ria.ru.