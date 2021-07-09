То лучше, то хуже: представитель МакSим опровергла ее отключение от ЭКМО

Представитель Марины Максимовой, известной под псевдонимом МакSим, Яна Богушевская в интервью прокомментировала информацию, появившуюся в ряде СМИ, о том, что звезду отключили от ЭКМО. Сообщалось, что врачи предприняли соответствующую попытку, однако исполнительница не смогла самостоятельно дышать, и ее подключили к аппарату повторно.

По словам представителя МакSим, данные сведения противоречат медицинской логике, поэтому даже с этой стороны не могут рассматриваться как достоверные.

«Я не говорю конкретно про случай Марины, но даже изучая тот вопрос на элементарном уровне, с ЭКМО не отключают, с ЭКМО постепенно выводят. К тому же изначально делается КТ, если сильное поражение, как тут написано, то зачем отключать? То. что артист на ЭКМО, никто вообще не подтверждал», – подчеркнула Богушевская.

Говоря о состоянии МакSим, она уточнила, что о положительной динамике речь пока не идет.

«Должна быть положительная стабильная динамика. Сейчас такой нет, один день получше другой похуже. Поэтому рано прогнозировать», – добавила Богушевская.

МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. Через несколько дней артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Портал Limon.ee напоминает, что за официальной информацией о состоянии здоровья МакSим можно следить в официальной группе в сети VK. Также в данной группе регулярно публикуются опровержения ложных новостей.



