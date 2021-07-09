И НИКАКОЙ ПЛАСТИКИ! ⟩ Женщины начали массово рассказывать о росте груди после вакцинации
Эксперты уверяют, что виной тому рост лимфатических узлов после прививки, пишет Topnews.
Эксперты уверяют, что виной тому рост лимфатических узлов после прививки, пишет Topnews.
Как уточняет портал NRK, свидетельства об этом в массовом порядке появляются на порталах страны и в местных соцсетях. К примеру, жительница Осло некая Эмма написала, что ей потребовалось белье на размер больше, что женщина расценила, как личный кризис.
По словам доктора Хайнриха Бакманна, рост груди, вероятно, связан с увеличением лимфаузлов. Именно так организм привитых реагирует на введение вакцины.
Врач уверен, что все в порядке, так как иммунная защита привитых работает в полную силу, а увеличение молочных желез – лишь временный эффект.
Почти 10% привитых женщин отмечали такой симптом после введения 1-й дозы препарата. Ощущение роста груди, считает он, вызывается ростом лимфатических узлов, но через несколько дней проходит. На слухи отреагировала компания Pfizer, которая отметила, что ей не известно о побочном симптоме, но его существование она не исключает.