И НИКАКОЙ ПЛАСТИКИ! ⟩ Женщины начали массово рассказывать о росте груди после вакцинации

Блогерш Эль Маршалл опубликовала видео , в котором рассказала об изменениях во внешности, связанных с инъекцией американского препарата Pfizer. По словам блогерши, после вакцинации ее грудь увеличилась на два размера. «Всю жизнь у меня был первый размер, а Pfizer увеличил его до третьего», — пояснила автор видео.

Публикация девушки стала вирусной и набрала 1,6 миллиона просмотров. Выяснилось, что Маршалл не единственная, кто столкнулся с необычным побочным эффектом вакцины — зрители ролика массово рассказали в комментариях под постом об аналогичном действии Pfizer. «Я долго не могла понять, что со мной», «Вау, я не одна», «Со мной произошло то же самое!» — высказывались пользователи Сети.

СМИ Норвегии обсуждают странный побочный эффект, который наблюдается у женщин, привитых вакциной Pfizer. Журналисты сообщают, что у некоторых из них увеличился размер груди.

Как уточняет портал NRK, свидетельства об этом в массовом порядке появляются на порталах страны и в местных соцсетях. К примеру, жительница Осло некая Эмма написала, что ей потребовалось белье на размер больше, что женщина расценила, как личный кризис.

По словам доктора Хайнриха Бакманна, рост груди, вероятно, связан с увеличением лимфаузлов. Именно так организм привитых реагирует на введение вакцины.

Врач уверен, что все в порядке, так как иммунная защита привитых работает в полную силу, а увеличение молочных желез – лишь временный эффект.

В свою очередь эксперт Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен сообщил, что ему известно о таком эффекте Pfizer у жительниц США.

Почти 10% привитых женщин отмечали такой симптом после введения 1-й дозы препарата. Ощущение роста груди, считает он, вызывается ростом лимфатических узлов, но через несколько дней проходит. На слухи отреагировала компания Pfizer, которая отметила, что ей не известно о побочном симптоме, но его существование она не исключает.



