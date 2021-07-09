КТО ЗА? ⟩ Эстонский актер потребовал от Госдумы разрешить многоженство людям творческих профессий

«Мы, актеры российского театра и кино, уважаем законы Российской Федерации, но, поверьте, наша профессия очень трудна и полна соблазнов, - говорится в обращении. - Во время съемок, особенно, в процессе отработки любовных линий и постельных сцен, между актерами часто возникает тонкая духовная связь, и противиться этому влечению нет никакой возможности. Невозможно сыграть влюбленность, не влюбляясь – нам не поверит зритель! Мы просто вынуждены изменять своим женам, иногда по многу раз за год, испытывая при этом ужасающие муки совести»