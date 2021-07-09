КТО ЗА? ⟩ Эстонский актер потребовал от Госдумы разрешить многоженство людям творческих профессий

«Мы, актеры российского театра и кино, уважаем законы Российской Федерации, но, поверьте, наша профессия очень трудна и полна соблазнов, - говорится в обращении. - Во время съемок, особенно, в процессе отработки любовных линий и постельных сцен, между актерами часто возникает тонкая духовная связь, и противиться этому влечению нет никакой возможности. Невозможно сыграть влюбленность, не влюбляясь – нам не поверит зритель! Мы просто вынуждены изменять своим женам, иногда по многу раз за год, испытывая при этом ужасающие муки совести»
По мнению Береснева, только многоженство способно избавить представителей творческих профессий от тяжкого груза самоистязаний в процессе измен и снять напряжение в отношениях с первой женой. Актер убежден, что данное решение позволит также укрепить институт семьи и улучшить демографическую ситуацию в стране.