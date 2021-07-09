ГАЛЕРЕЯ С ПОХОРОН ⟩ Веру Алентову затрясло, когда гроб с Меньшовым опустили в землю

Таким же был он сам: искренним, честным, скромным, с обостренным чувством справедливости. Не кичился наградами и достижениями, не стремился занять высокие должности. Владимир Валентинович просто делал свою работу, а общественными делами занимался не напоказ.

Вера Алентова ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

На панихиде не было толп знаменитых актеров и режиссеров. Пришли только те, кто действительно был близок с Владимиром Валентиновичем и искренне уважал его творчество. В зале Дома кино были замечены актеры Александр Олешко, Данила Козловский, Дмитрий Харатьян, Владимир Машков, Валерий Гаркалин, Александр Пашутин, Александр Панкратов-Черный, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. А главное — сотни простых людей, которые, несмотря на тридцатиградусную жару и сложную коронавирусную обстановку, принесли охапки цветов и поклонились выдающемуся режиссеру.

Отпевание в церкви Покрова Пресвятой Богородицы прошло в узком кругу, затем процессия переместилась на Новодевичье кладбище. На аллеях погоста заранее собрались многочисленные поклонники творчества Владимира Меньшова. Они терпеливо ждали начала церемонии, хотя стоять в масках на такой жаре — настоящее испытание.

Впрочем, за этими самыми масками можно попытаться скрыть эмоции, которые невозможно в подобные моменты сдержать. Как только гроб начали опускать в землю, Юлия Меньшова перекрестила его, а Вера Алентова трясущимися руками схватилась за лицо. И тогда над кладбищем установилась звенящая тишина. Люди сдерживали ком в горле, прощаясь с талантливым режиссером, который всегда был честен со своим зрителем. И даже когда могилу засыпали песком, уложив на нее горы цветов, никто и не подумал расходиться.



